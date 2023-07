Angola: L'armée parie sur la formation du personnel en technologie militaire

Huambo (Angola) — Le chef d'état-major de l'armée, le général de corps d'armée António José de Sousa Queiroz, a souligné, ce vendredi, la formation des troupes en matière de technologie militaire, comme l'un des défis à relever pour faire face aux événements mondiaux.

L'officier général, qui s'exprimait à la fin du 21e cours de conducteurs automobiles, dans la commune de Chipipa, municipalité de Huambo, a indiqué que la formation dans les Forces armées angolaises (FAA) est une activité dynamique que les corps militaires ont l'intention de suivre, compte tenu de la complexité de l'art militaire.

Selon le responsable militaire, au fil du temps, les grandes puissances militaires ont tendance à augmenter leur technologie militaire, les FAA ne peuvent donc pas se dissocier de ces défis dans un monde de plus en plus globalisé.

Il a déclaré que l'armée a, en plus de la mission première de défendre l'intégrité territoriale, une attention tournée vers la formation et l'amélioration de la main-d'oeuvre, à la suite du respect des directives du président de la République et commandant en chef des FAA, João Lourenço, afin de la maintenir de plus en plus forte.

Le lieutenant-général António José de Sousa Queiroz a informé que le 21e cours de conducteurs automobiles visait à atteindre une bonne conduite disciplinaire, une résistance morale et physique, ainsi qu'à inculquer des connaissances sur la conduite des véhicules de service, le soutien administratif et tactique sur les routes suburbaines, interurbaines et les agglomérations.

%

Parmi les objectifs figurent la maîtrise du nouveau code de la route, ainsi que l'élévation du niveau de connaissance du personnel en matière d'interventions techniques et particulières d'entretien, en vue de mener à bien des missions spécifiques.

Pour cette raison, l'officier général a considéré la formation, destinée aux états-majors des trois branches des FAA, notamment l'Armée de terre, l'Armée de l'air nationale et la Marine, comme un moment d'importance capitale, du fait que, désormais, ils seront en contact direct avec les moyens techniques, auto et véhicules blindés.

Il a appelé les participants à valoriser les moyens techniques mis à leur disposition, dans une formation dans laquelle sont transmises des connaissances nécessaires pour l'utilisation logique des routes nationales, permettant ainsi le transport de personnel et de marchandises vers les régions militaires les plus variées du pays.

Le 21e cours de blindés automobiles a été suivi par 283 membres des trois branches des Forces armées angolaises (FAA), qui ont appris, en neuf mois, le contenu général de l'Ordre uni, la continence, les honneurs et les règlements militaires, le service interne des unités, la préparation physique et la protection des individualités protocolaires.