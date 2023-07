Afrique: FILDA 2023 - L'assurance de l'ENSA peut désormais être payée à travers le distributeur automatique de billets

Luanda — L'ENSA a signé un accord avec l'EMIS qui permet à ses clients de payer divers services d'assurance via l'application Multicaixa Express (distributeur automatique de billets), a appris vendredi l'ANGOP.

L'accord a été signé jeudi à la FILDA par l'administratrice exécutive de l'Entreprise nationale d'assurances d'Angila (ENSA), Matilde Guebe, et par le président du conseil d'administration de l'Entreprise interbancaire de services (EMIS), José Gualberto de Matos.

A l'occasion, le PCE de l'EMIS a expliqué que le système sert à ce qu'un abonné puisse autoriser la pré-facturation de ses comptes aux fournisseurs de services et leur permettre ainsi de débiter leur compte pour facturer les services fournis.

Par exemple, il a dit que cela fonctionnerait comme des services de paiement pour les factures d'électricité, d'eau et de télévision.

"L'objectif est d'augmenter les moyens de paiement, de numériser et d'autoriser les paiements et d'aller vers la banque", a-t-il déclaré.

D'autre part, le responsable a mentionné que l'un des principaux objectifs de l'ENSA est la réduction des risques, des coûts et du temps dans le processus de collecte des factures, les avantages pour les clients étant la commodité, c'est-à-dire le paiement des factures sans avoir à se rendre à un guichet automatique ou à une agence.

Il a également précisé que l'EMIS a développé ce service pour avoir les plus hauts niveaux de sécurité et de flexibilité de paiement. Avec cette méthode, a ajouté la source, il ne sera pas nécessaire d'ouvrir un compte bancaire pour pouvoir effectuer le paiement, c'est-à-dire que le paiement peut être effectué dans n'importe quelle banque et sans frais.

Pour souscrire aux services de l'ENSA, vous devez disposer d'un compte bancaire, signer un formulaire d'adhésion à l'assurance (disponible dans les agences ENSA), une photocopie de votre carte d'identité, si vous êtes un particulier, un justificatif d'IBAN et de numéro d'identification fiscale (NIF), si vous êtes une entreprise.

L'ENSA est la première et la plus grande compagnie d'assurance en Angola. La FILDA ferme ce samedi (22). 1 302 entreprises nationales et étrangères participent à l'événement.