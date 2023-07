Angola: Les marchés municipaux peuvent passer à la gestion public-privé

Luanda — La gestion des marchés municipaux du pays pourrait passer par un partenariat public-privé, dans un avenir proche, dans le cadre de l'existence d'investisseurs intéressés par son plus grand dynamisme.

Selon le secrétaire d'État à l'Économie, Ivan dos Santos, le ministère de l'Économie et de la Planification a reçu de nombreuses demandes de la part de particuliers intéressés par sa gestion.

Ivan dos Santos s'exprimait devant la presse ce vendredi, en marge de la 1ère réunion du Groupe d'appui technique au Programme de reconversion de l'économie informelle (PREI), qui, entre autres points, a fourni, à titre indicatif, des informations sur l'appel d'offres public pour la mise en œuvre des partenariats public-privé (PPP) dans les marchés municipaux.

En partenariat avec d'autres ministères et gouvernorats provinciaux, le responsable estime qu'il s'agit d'un modèle à suivre, qui, selon lui, garantira également les infrastructures, en plus de rendre plus complet le processus de formalisation, dont l'informalité économique est estimée à neuf millions de personnes à travers le pays.

Le processus est déjà en train d'être défini, toujours selon Ivan dos Santos, affirmant l'existence de certains marchés déjà définis par certains gouvernorats provinciaux, en mettant l'accent sur Luanda, qui passera à la gestion privée.

"Certes que, d'ici la fin de l'année, nous aurons des nouvelles sur quel marché sera lancé le premier appel d'offres public pour la privatisation", a-t-il avancé, soulignant que les marchés auront de nouveaux gestionnaires en fonction de l'appétit de ceux qui veulent investir sur les marchés pour faire du partenariat public-privé.

A titre d'exemple, la province de Luanda contrôle 208 marchés, selon les données de février 2022, auxquelles l'ANGOP a eu accès. Celles-ci, en 2011, ont enregistré un revenu mensuel moyen de 66 millions de kwanzas.

Les marchés 30 et Catinton sont les plus grands « grossistes » du secteur alimentaire et approvisionnent d'autres espaces informels.

Les données du gouvernorat provincial, également de février 2022, précisent qu'en termes de répartition par municipalité, Viana a le plus grand nombre de marchés, un total de 77, suivi de Cacuaco (27), Icolo et Bengo et Quiçama (12 chacun).