Afrique du Nord: Le modèle du vivre-ensemble du Maroc mis en avant à Montréal

Le modèle de tolérance et du vivre-ensemble qui distingue le Maroc a été mis en avant mardi à Montréal à l'occasion d'une conférence-débat organisée par le Centre culturel marocain "Dar Al Maghrib", la Fédération sépharade du Canada et la Communauté sépharade unifiée du Québec.

Intervenant lors de cette rencontre organisée sous le thème "Les Enfants d'Abraham", la directrice du Centre culturel marocain "Dar Al Maghrib" à Montréal, Houda Zemmouri, a souligné que le Maroc, en droite ligne avec les Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, reconnaît et veille à la protection des religions et oeuvre inlassablement pour le renforcement des valeurs de paix et de respect de la diversité culturelle et cultuelle, aux niveaux national, régional et international.

Citée dans un communiqué de "Dar Al Maghrib", l'intervenante a indiqué qu'au Maroc, "nous sommes convaincus qu'il est de notre devoir de défier les dogmes qui étouffent la diversité des idées et des interprétations par le dialogue, la pensée libre et l'ouverture".

Les autres intervenants à cet événement ont mis l'accent sur l'importance du rôle des "Enfants d'Abraham" dans la promotion de la paix, de la fraternité et des valeurs du respect et de la solidarité, indique le communiqué.

Tout en admettant que la violence règne partout dans le monde, les intervenants ont tenu à souligner "l'impératif pour les différentes religions de travailler ensemble et de renouveler leur engagement envers l'humanité à travers des actions concrètes et un dialogue interconfessionnel en vue de rendre le monde meilleur".

%

Cette conférence a été aussi marquée par les interventions notamment du président de la Fédération sépharade du Canada, Avraham Elarar et la présidente de la Communauté sépharade Unifiée du Québec, Karen Aflalo.

Un parterre d'éminentes personnalités, dont des diplomates, des rabbins et des chercheurs, ont pris part à cette rencontre au Centre culturel marocain Dar Al Maghrib à Montréal. La conférence a examiné les moyens de favoriser un dialogue constructif et partager les bonnes pratiques à même de promouvoir la paix, le vivre-ensemble et la coexistence durable.

Cet événement a été animé par trois conférenciers de confessions juive, chrétienne et musulmane, en l'occurrence M. Haim Korsia, Grand Rabbin de France, Mgr Christian Lépine, Archevêque du Diocèse de Montréal, et M. Faouzi Skali, anthropologue spécialiste des sciences des religions.

Le dialogue interreligieux, la diplomatie culturelle, le Maroc pluriel, la paix dans le monde étaient parmi les sujets abordés lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part notamment le consul général du Royaume du Maroc à Montréal, le consul général d'Israël à Montréal, la consule générale de France à Montréal et le Rabbin David Sabbah, Grand Rabbin du Québec.