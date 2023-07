Afrique: Examination de la candidature pour la CAN 2027 - Des experts de la CAF au Sénégal

Des experts de la Confédération africaine de football (CAF) ont entamé hier, vendredi 21 juillet, à Dakar et Diamniadio, une mission d'inspection au Sénégal, pour une évaluation des sites en mesure d'accueillir l'organisation d'une Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Après le dépôt le 22 mai dernier, au siège de la CAF au Caire, de sa candidature à l'organisation de la CAN 2027, le Sénégal accueille depuis hier, vendredi 21 juillet, une mission d'inspection de la CAF. Cette évaluation «indépendante» sera menée sur les différents sites des régions retenues pour accueillir la délégation de la CAF, ses invités et partenaires, les équipes et leur délégation ainsi que tous les officiels et acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion des activités.

La mission fera l'état des lieux des infrastructures sportives (stades et terrains d'entrainement), hôtelières, aéroportuaires et hospitalières. Après la réunion de lancement qui s'est tenue dans un hôtel dakarois suivi de visites sur des structures citées ci-dessus, aux Stades, Iba Mara Diop, Demba Diop, Léopold Senghor et Abdoulaye Wade ainsi que les experts chargés de la mission se rendront, ce samedi dans les centres d'entraînements Youssou Ndiaye de Guéréo, Jules Bocandé de Toubab Dialao ainsi que dans les autres grands stades, à Thiès et Mbour. Demain dimanche, ils iront à Ziguinchor (sud) avant de terminer les visites d'inspection, ce lundi 24 juillet à Saint-Louis (Nord).