Algérie: Le chanteur Chemsou Freeklane galvanise le public algérois

ALGER — Le chanteur de variétés algériennes Chemsou Freeklane a célébré, vendredi soir à Alger, ses dix années de carrière devant un public venu en nombre apprécier un florilège de pièces, entre anciennes et nouvelles et rendre ainsi hommage à l'auteur, compositeur et interprète.

Le public présent à l'hémicycle du Théâtre de verdure El Hadi-Flici à Alger, a réservé un accueil triomphal à son idole, qui a marqué son retour sur scène à travers une prestation de haute facture durant laquelle il a brillamment interprété une quinzaine de pièces qu'il a lui-même écrites et composées.

Soutenu par un orchestre, l'Artiste a étalé avec une voix présente et étoffée des pièces issues des albums, "Lalla Mira" (2013), "Nomade" (2016) et de différents singles qui ont depuis marqué sa carrière solo.

Dans une atmosphère festive, le public a cédé au déhanchement dès la première chanson, reprenant tous les refrains avec le chanteur qui a fait part de ses "remerciements et son bonheur de le retrouver et chanter pour lui".

Durant près de deux heures de temps, Chemsou Freeklane a galvanisé le public, descendu sur la piste pour danser sur entre autres titres, "Ha lalla haylali", "Twahach'tek ya lem'wima", "Bent Es'Soltane", "Moujat el babor" (générique du feuilleton "Ahwal Enness", saison 1 Ramadhan 2020), "El Kahlaoui", "Rohi rohi ya denya", "Goulili aâlach", "Tony Montana", "Malak", et la reprise du groupe ONB, "Bab ahdid".

Le concert s'est déroulé sous un éclairage vif de grands soirs, soumis aux nuances multicolores des filtres de gélatines et les ambiances lumineuses et décoratives créées par les différentes projections sur grands écrans, d'ornements en images et en vidéos, ainsi que le son lourd des instruments soumis aux bons soins d'une équipe de techniciens professionnels.

Au moment de rendre dans la douceur de ses sonorités, la chanson, "Malak", générique du feuilleton "H'dech, h'dech" (11/11), diffusé à la Télévision nationale durant le mois de Ramadhan 2023, Chemsou Freeklane, dont le génie créatif de cette pièce lui revient, a révélé au public, la grande surprise qu'il lui avait réservée, en invitant sur scène les comédiens, Aziz Boukrouni et Mohamed Frimahdi distribués dans ce feuilleton par le réalisateur Oussama Kobbi, que les spectateurs ont également applaudi.

Le public qui a savouré tous les moments de ce concert, organisé par l'Etablissement Arts et Culture, a longtemps applaudi Chemsou Freeklane et ses musiciens, qui ont choisi de clore cette belle soirée avec la pièce "Bab hdid" du célèbre groupe "ONB".

"Un très beau concert avec un grand artiste que nous souhaitons voir plus souvent sur scène", a déclaré un groupe de spectatrices.

L'Artiste jouit d'une créativité prolifique qui touche à plusieurs styles, chaabi, rai, diwane, pop, rythmes africains et musiques du monde notamment.