Algérie: Le Président de la République salue la profondeur des relations entre l'Algérie et la Chine

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué la profondeur des relations d'amitié et de coopération historiques entre l'Algérie et la Chine, se disant disposé avec son homologue chinois à oeuvrer à leur développement dans différents domaines à la faveur des liens de confiance et de respect existant entre les deux pays.

Dans une entrevue accordée, vendredi, à la Télévision centrale de Chine "CCTV", le président de la République a souligné l'attachement de l'Algérie à développer ses relations bilatérales avec la Chine dans différents domaines, rappelant que "l'Algérie partage un même parcours de lutte pour la libération avec ce grand pays et deuxième puissance mondiale".

"Partie de rien à l'indépendance, l'Algérie est aujourd'hui une puissance en Afrique", a affirmé le Président Abdelmadjid Tebboune, rappelant les pays amis comme la Chine qui ont aidé l'Algérie avant et après l'indépendance.

Le président de la République a dit avoir une grande confiance en le président chinois, M. Xi Jinping, qu'il a qualifié de "sage", soulignant avoir perçu chez lui une "amitié sincère" envers l'Algérie.

"La Chine se développe à pas de géants, et diriger un pays de la taille de la Chine n'est pas une tâche facile", a estimé le Président Abdelmadjid Tebboune

Et d'ajouter que "l'Algérie est à l'aise dans ses relations avec la Chine, car elle a d'immenses moyens, elle respecte l'autre, elle n'est soumise à aucun diktat politique, ses relations sont régies par le principe d'égal à égal et elle n'exerce aucune mainmise politique sur d'autres pays".

Le président de la République a, dans ce cadre, souligné la volonté des deux pays d'élargir leur coopération à travers des projets communs dans différents domaines, notamment "les sciences spatiales, l'enseignement supérieur, l'industrie pharmaceutique, la formation, la réalisation de voie ferrée et l'exploitation minière".

Evoquant les relations historiques entre les deux pays, le Président Abdelmadjid Tebboune a rappelé que la Chine avait été "le premier pays non arabe à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958". "Ce soutien chinois avait eu un grand retentissement mondial", a-t-il dit.

L'Algérie à son tour a milité avec les amis chinois pour "le retour de la Chine unifiée au sein de l'Organisation des Nations Unies" et ce principe défendu par l'Algérie n'a pas changé depuis 1971, a fait valoir le président de la République.

Rappelant que la première mission médicale en Algérie indépendante venait de Chine, il a affirmé que l'Algérie est aujourd'hui "un grand pôle dans le domaine médical en Afrique et en Méditerranée".

L'Algérie "a une grande confiance en l'amitié avec la Chine, car elle n'a jamais changé et nous reconnaissons nos amis dans l'adversité", a-t-il soutenu.

L'Algérie et la Chine ont en commun leur lutte pour "la liberté, la justice et un monde multipolaire", a précisé le Président Abdelmadjid Tebboune, ajoutant que "l'Algérie, qui soutient la liberté des peuples et rejette l'hégémonie sur les pays, réclame avec la Chine une révision de la gouvernance des instances onusiennes".

"C'est la volonté de libération qui protège les pays et les peuples", a-t-il affirmé, rappelant que "l'Algérie a payé au prix fort sa liberté de décision". "La colonisation tente aujourd'hui de revenir sous un nouveau visage", mais "ça ne se produira pas car les peuples africains aujourd'hui ont une conscience politique et culturelle".

Le président de la République a, par ailleurs, souligné l'importance du rapprochement entre les deux peuples amis, algérien et chinois, notamment les jeunes, notant que les jeunes algériens s'intéressaient de plus en plus à l'apprentissage de la langue chinoise.