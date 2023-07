Algérie: Des températures caniculaires sur plusieurs wilayas dimanche et lundi

ALGER — Des températures caniculaires pouvant atteindre 48 degrés Celsius affecteront, dimanche et lundi, plusieurs wilayas du Nord du pays, indique samedi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

Les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Ain Defla, Médéa, Bouira, Nord de Djelfa, M'Sila, Ouest de Batna, Mila, Constantine et Guelma sont placées, dimanche et lundi, en vigilance "orange".

Durant la période de validité de ce bulletin, les températures maximales prévues oscilleront entre 40 c et 44 c, pouvant atteindre ou dépasser localement 47/48 c sur les wilayas côtières, alors que les températures minimales prévues varieront entre 30 C et 36 C.

Les wilayas de Tipaza, Blida, Alger et Boumerdès sont également placées, dimanche, en vigilance "orange".

Les températures maximales prévues sur ces trois wilayas oscilleront entre 40 C et 44 C, pouvant atteindre localement 45/46 C, alors que les températures minimales prévues varieront entre 28 C et 34 C.

Les wilayas de Sidi Bel Abbés, Saïda, Nord de Tiaret, Tissemsilt, Mascara, Relizane et Chlef sont, aussi, placées en vigilance "orange" durant la journée du dimanche.

Les températures maximales prévues sur ces wilayas, oscilleront entre 43 C et 45 C, pouvant atteindre localement 46/47 C, alors que les températures minimales prévues varieront entre 28 C et 34 C.