Afrique: La FILDA se clôture ce samedi avec la distinction des exposants

Luanda — Le point culminant de la 38e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA), qui se termine ce samedi, est la remise, lors d'un gala à l'hôtel Epic Sana, de lions d'or aux entreprises qui se sont le plus démarquées lors de l'événement (du 18 au 22 juillet).

La plus grande bourse d'affaires d'Angola accueille 1302 exposants, nationaux et étrangers, issus des domaines d'activité les plus variés.

Pour ce samedi 22 juillet, en plus du gala de clôture, des conférences sur les produits financiers, la mécanisation agricole et des animations sont également proposées sur différents stands, comme celui de la société Paratus, où des présentations vidéo et autres attractions seront proposées aux visiteurs.

Un afflux important de visiteurs est également attendu, car un bon nombre se pointe d'habitude sur le lieu le dernier jour. Les billets coûtent trois mille kwanzas.

Ce salon bat un record en termes d'exposants (1 302), doublant la participation de la dernière édition.

Cette édition sera également marquée par le fait que plus de 40 exposants n'ont pas pu s'inscrire en raison de l'espace limité préparé pour l'exposition.

Sous la devise "L'économie numérique, la nouvelle frontière mondiale", FILDA accueille des exposants de différentes latitudes - d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe et d'Asie.