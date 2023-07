Angola: Le PNUD présente son programme d'action 2024-2028

New York — Le Programme national du PNUD pour la période quinquennale 2024-2028, axé sur la satisfaction des besoins des femmes, des jeunes et des plus vulnérables, a été présenté vendredi à New York (États-Unis), au Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies à New York, Francisco José da Cruz.

Présenté par la directrice régionale pour l'Afrique, Ahunna Eziakonwa, le programme vise à contribuer à quatre résultats de la Coopération durable des Nations Unies (UNSDCF), permettant aux bénéficiaires d'utiliser et d'avoir un accès équitable à des services sociaux et productifs de qualité fournis par des institutions efficaces, de participer et de bénéficier d'une gouvernance démocratique plus efficace et inclusive, basée sur les droits de l'homme, de renforcer les capacités de prévention et de promouvoir la paix et la sécurité dans la région.

Le programme prévoit également, comme résultats attendus, d'encourager la participation et de bénéficier d'une croissance économique plus inclusive, diversifiée et durable, ainsi que de bénéficier d'une gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles et résiliente aux catastrophes et changements climatiques.

L'objectif principal du programme pour l'Angola est d'avoir un impact sur la réduction de la pauvreté multidimensionnelle et de l'inégalité grâce à l'amélioration de la santé et du bien-être, une diversification économique et une gestion des ressources naturelles inclusives, durables et résilientes, une résilience accrue au changement climatique et aux catastrophes et une gouvernance démocratique renforcée, conduisant à un changement transformateur grâce à une approche de portefeuille qui tire parti de la pensée systémique centrée sur les jeunes, les femmes et les populations vulnérables.

Au cours de la réunion, les deux entités ont échangé des impressions et des perspectives sur le document, qui sera soumis pour approbation à la deuxième session ordinaire du Conseil exécutif du PNUD/UNFPA/UNOPS le 31 août 2023.

Le programme du pays est solidement ancré dans les priorités du PND et aligné sur le Plan stratégique du PNUD 2022-2025, la Stratégie du PNUD en matière d'égalité des sexes 2022-2025 et l'offre stratégique renouvelée du PNUD pour l'Afrique.

L'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, la numérisation et l'innovation figurent parmi les priorités transversales dans les domaines programmatiques, dont la vision est l'autonomisation, la résilience des personnes et la transformation structurelle socio-économique équitable, inclusive et durable du pays.

Le PNUD a été créé en 1965 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est le réseau de Développement mondial des Nations Unies et l'une des plus grandes agences de développement intergouvernementales dans le monde.

L'organisation aide les pays à parvenir à l'éradication de la pauvreté et à la réduction des inégalités et de l'exclusion en soutenant les politiques de développement, les compétences en leadership, les compétences en matière de partenariat, les capacités institutionnelles et le renforcement de la résilience pour soutenir les résultats du développement.