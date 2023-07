Angola: La CPLP pointe vers un renforcement de la coopération dans la lutte contre la cyber-sécurité

Luanda — Les ministres des Communications de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) ont souligné, vendredi dernier, à Luanda, le renforcement de la coopération dans les domaines de la cyber-sécurité, de la protection des données personnelles et du secteur spatial, dans le cadre de la mise en oeuvre de « l'Agenda numérique de la CPLP ».

Selon le communiqué final de la XIe Réunion ordinaire qui s'est tenue vendredi, les États membres de la communauté ont approuvé les orientations générales du Plan d'action 2023-2025 et l'élaboration d'une procédure de consultation électronique, soulignant la nécessité d'identifier des mécanismes permettant le suivi de la mise en oeuvre de «l'Agenda numérique de la CPLP».

Les États membres, dans leur communiqué final, ont également souligné le rôle des solutions numériques dans l'éradication de la pauvreté, la promotion de la prospérité et leur contribution au développement durable.

Les ministres, dans le cadre de la Vision stratégique de la CPLP 2016-2026, qui encourage l'approfondissement de la coopération entre les États membres, ont affirmé que le secteur des communications est d'une importance primordiale pour assurer l'efficacité et l'efficience des services fournis par l'État et qu'il renforce les opportunités de coopération et de concertation politique pour le développement économique et social.

%

L' « Agenda numérique pour la CPLP » établit un ensemble de principes et de pratiques qui pourraient servir de guide stratégique en matière numérique pour la formulation et la mise en oeuvre d'initiatives numériques par les États membres et leur potentiel à favoriser la mise en réseau et l'articulation entre les différents secteurs de développement dans la Communauté.

Les États membres encouragent le gouvernement de São Tomé et Príncipe, qui recevra la présidence de la CPLP, en août 2023, à poursuivre une articulation communautaire qui permet d'accroître la coopération intersectorielle entre les États membres dans le secteur des communications.

La réunion a permis de faire le point sur le degré de mise en oeuvre des actions de gouvernance électronique menées ces dernières années dans les États membres, ainsi que d'analyser la mise en oeuvre de l'Agenda numérique de la CPLP et d'améliorer les relations entre les États membres.