Tunisie: Mercato - L'UST prend Hosni et Jemaï

Mohamed Ali Hosni, transfuge d'El Kalâa Sport et pur produit de l'ESS, a opté pour l'UST, signant au passage un contrat de deux ans. A 26 ans, l'ancien joueur du ST et d'Akouda tentera de bien figurer en Ligue 1 la saison à venir. Dans le sillage de Hosni, Mohamed Jemai, ancien de l'ES Radès, a lui aussi déposé ses valises à Tataouine.

Slimane signe à l'USM

Le désormais ex-portier étoilé, Ahmed Slimane, a conclu un accord avec l'US Monastirienne. Libre de droit et passé au Ribat sans avoir à payer d'indemnité de transfert, Slimane, 21 ans, pourrait ainsi prêter main forte aux Bleus en Coupe Arabe.

Moseamedi passe à EGSG

Gafsa aurait trouvé sa pointe d'attaque en la personne de Moseamedi qui a paraphé un engagement de deux ans. Solide avant de 29 ans, il a auparavant évolué sous la bannière de Marumo Gallants d'Afrique du Sud. En 2017, alors qu'il portait les couleurs de Cape Town City, il a été convoqué en équipe nationale et a donc intégré les Bafana Bafana.

Un coach algérien pour l'OB

Après le désistement de Mirsad Omerhodzic, l'OB a finalement conclu avec le coach algérien Nabil Neghiz. Les Cigognes tiennent donc le successeur de Jamel Khecharem. Neghiz, 55 ans, a un temps veillé sur les destinées de l'équipe d'Algérie après le départ de Christian Gourcuff. Il a aussi exercé dans plusieurs clubs en Algérie, entraînant Tlemcen, NA Hussein Day, Saoura, Sétif, MC Alger et Oujda.

%

Youssef Laouafi «valide» son départ de l'ESS

Le litige étoilé avec Youssef Laouafi est en passe d'être réglé. L'ESS a même versé la première tranche des dus du joueur algérien. Antérieurement, Laouafi, arrière gauche de 27 ans, avait quitté l'ESS et mis le cap sur le CR Belouizdad. Il a aussi évolué à Constantine, Eulma et Sétif.

Nassim Sioud met le cap sur Ben Guerdane

Libre de droit après avoir achevé son engagement avec l'Espoir Sportif d'Hammam-Sousse, l'avant Nassim Sioud, 25 ans, a signé deux ans en faveur de l'USBG. Cet attaquant a auparavant porté les tuniques de l'ASR etde l'ESHS.