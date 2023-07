Tunisie: Le CAB se prépare - Consolider la stratégie de jeu

Les Cabistes passent à la seconde étape de la préparation d'avant-saison.

Il n'y a pas de doute, le comité directeur a pris cette année les précautions nécessaires afin de ne plus voir le CAB vivre des fins de saison pénibles. Le premier rassemblement a eu lieu dans les temps c'est-à-dire le 30 juin dernier et a réuni près de 35 joueurs entre jeunes formés au Club, des revenants et de nouvelles recrues.

Un premier contact qui a permis d'entamer la phase de remise en condition physique qui s'est déroulée entre le stade Ahmed Bsiri et la forêt de Nadhor. Deux semaines donc d'efforts physiques avant d'élire domicile lundi dernier à Hammam-Bourguiba pour un stage de 10 jours.

Là, le staff technique essaiera de mettre à profit le cadre enchanteur pour consolider les liens dans le groupe et rendre par conséquent le travail plus facile et l'assimilation plus rapide. Il s'agit d'une étape importante dans la préparation puisque c'est là que l'entraîneur Ratko et ses adjoints Essid et Machani feront en sorte de tirer le maximum des joueurs à leur disposition.

Suivant leurs qualités respectives, le staff technique fera en sorte de trouver la stratégie de jeu qui leur sied le mieux ! Aujourd'hui, il est encore trop tôt de se prononcer sur la façon de jouer qu'on mettra en place. Toutefois, ce que l'on peut avancer sans risque de nous tromper est que l'effectif est nettement meilleur que celui de l'exercice précédent.

Une défense en béton !

Ce faisant, rien qu'avec le retour de Taïeb Ben Zitoun et le revenant Fakhreddine Jaziri à l'axe central de la défense devant l'excellent keeper Kaïs Amdouni et Yassine Kchok comme latéral droit, on peut déjà penser que, sur le papier, l'arrière-garde « jaune et noir » est on ne peut plus solide.

Devant, Samake, et en attaque Moussa Saw appuyés par les recrues fraîchement débarqués et volontaires à souhait, en somme du beau monde qui fera certainement des étincelles pour peu qu'on laisse les joueurs s'exprimer sur le terrain loin des influences de tous genres, notamment celles qui se trament dans les coulisses.