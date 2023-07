Afrique: Festival International de Carthage / Concert de Mortadha Fetiti et le chanteur marocain Douzi - Un pari gagné !

De longues files de spectateurs attendaient, mercredi dernier, au Théâtre romain de Carthage, durant des heures, le démarrage de la soirée qui a réuni le chanteur tunisien Mortadha Fetiti et le chanteur marocain Douzi. L'ambiance sur la place du Théâtre antique était particulière.

L'affluence était telle que chaque spectateur se précipitait sur les gradins et les chaises pour choisir la place la mieux appropriée pour assister à cette soirée placée sous le thème : «Vaincre le pari» ou «La soirée du public». Ainsi la qualifiait Mortadha Fetiti qui est apparu sur scène vêtu avec beaucoup d'élégance et de classe. Il était accompagné d'une formation de musiciens et de danseurs professionnels de haute facture.

C'est avec la chanson «Ana Li Bghit» que Mortadha a entamé la première partie de la soirée qui lui était consacrée. Sa popularité s'est manifestée dès les premiers instants. La preuve est venue des fans qui ont réagi positivement en répétant après lui les paroles de la chanson qu'ils connaissaient par cœur.

Avec la chanson «Ma Samâou Klamou», Mortadha Fetiti est revenu à ses débuts adressant à l'occasion ses remerciements au compositeur Tahar Guizani. «Chante avec moi et répète... l'or n'est jamais périssable», disent les paroles de la chanson. Il est normal que ses fans qui l'ont soutenu tout au long de son show par des ovations nourries et des danses manifestant de la sorte leur grande satisfaction de leur idole.

Mortadha était très à l'aise avec ce public formidable. Toutes les conditions de réussite étaient réunies : une voix forte, une présence sur scène remarquable, une chorégraphie harmonieuse et une technique développée au niveau de la lumière. Celle-ci a embelli les écrans géants installés sur la scène de Carthage.

Au cours de la conférence de presse ayant suivi le spectacle, le chanteur a indiqué qu'il a préparé avec beaucoup de sérieux cette soirée de Carthage et que son rêve était de présenter un show complet où tous les éléments du spectacle sont fournis et respectés.

Au cours de sa prestation, Mortadha a présenté un invité surprise : son ami le rappeur Sanfara qui l'a accompagné en chantant avec lui le titre «Chida Wa Tzoul». Mortadha ne s'est pas contenté de ses anciens tubes, il a proposé deux nouvelles chansons : «Bora Bora» et «Maâla Balich» ainsi que de son répertoire : «2000 Kitab», «Rayda» qui a dépassé les 20 millions de vues sur sa chaîne Youtube en appelant le public à allumer les torches de leur smartphone pour la chanson «Ah ya Lil», ce qui a donné une belle aura à l'amphithéâtre.

Avec cette soirée, Mortadha a assuré une prestation exceptionnelle qui prouve que c'est un artiste d'envergure, dont le répertoire est assez spécifique et que la scène de Carthage est ouverte aux jeunes artistes talentueux déterminés à présenter un spectacle à la hauteur de cet espace mythique qu'est le Théâtre de Carthage.

Place ensuite à la star marocaine Douzi, habillé en costume sportif, qui a foulé la scène avec une belle assurance. Il a commencé la deuxième partie de la soirée avec un refrain «Ana Maghrebi» qui a connu des records d'audience lors de sa sortie il y a une dizaine d'années. Une chanson dont l'immense succès a coïncidé avec les festivités ayant accompagné les victoires de l'équipe marocaine de football lors du Mondial 2022.

C'est avec subtilité que Douzi a retenu l'attention du public de Carthage en évoquant le dialecte tunisien et sa volonté d'apprendre quelques mots difficiles avant de lui offrir une mélodie «Mahboubi Matheltek Chojra» de Abdelwaheb Hanachi que les spectateurs ont chanté avec lui. Avec un ensemble limité à quelques musiciens, Douzi, accompagné d'un DJ, a enflammé la scène en dansant sous les cris joyeux du public. De son répertoire personnel, il a interprété «Maryama», «Bi Ikhtissar», «Hassdou», «Chouf Chouf», «Laâyoun Iniya» et il a également chanté «Hiya Hiya» de Haja Hamdaouia et avec laquelle s'est illustrée la chanteuse Chama.

Au cours de la conférence de presse ayant suivi le spectacle, Abdelhafidh Douzi a précisé que sa présence sur la scène de Carthage est venue tardivement. La soirée du mercredi 19 juillet 2023 est une sorte de consécration pour ce chanteur marocain et comme le dit le poète Jaleleddine Roumi «Sans amour, toute musique est tapage et toute danse une folie».

«Mon spectacle à Carthage est une grande responsabilité», a indiqué Mortadha Fetiti lors de la conférence de presse au Centre de presse du Théâtre de Carthage, affirmant, par ailleurs, qu'une grande partie de son rêve s'est réalisée grâce à l'encouragement du public.

Son show comprend 65 artistes entre musiciens et danseurs de Tunis, Belgique et France. Mortadha a rappelé qu'il est déjà monté sur la scène de Carthage en tant que membre d'une chorale, puis une seconde fois à l'Acropolium. Enfin, il espère que la prochaine étape, il consacrera un spectacle à lui seul. Une ambition tout à fait légitime, vu ses capacités.