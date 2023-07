Afrique: CA / Pas d'assemblée élective aujourd'hui - Au bénéfice de Youssef El Almi !

Faute de candidats, le Comité de direction sortant disposera d'un mois pour diriger le club avant de convoquer une nouvelle assemblée élective

Comme prévu, aucune liste candidate aux élections du CA d'aujourd'hui. Il y aura juste une assemblée ordinaire où on va présenter les rapports moral et financier (avec un inventaire détaillé des dettes épongées), et aussi l'élection d'un comité chargé d'organiser les élections. Mais pour ce qui est d'élire un nouveau comité directeur, ce ne sera pas fait comme attendu.

Aucun candidat et donc le vide qui se poursuit et qui rend service à Youssef El Almi et son comité démissionnaire depuis des mois, mais qui dirige selon les statuts et avec l'appui et la bénédiction du fameux «comité de sages». Les derniers événements survenus au CA avec enfin le paiement de toutes les dettes envers les joueurs locaux et étrangers, soit au total plus de 50 millions de dinars hérités de Slim Riahi et de Abdessalem Younsi.

C'est l'événement extraordinaire qui met fin à trois ans de galère et d'attente misérable sur fond de menaces de sanctions sévères. Maintenant, le CA peut retrouver la paix : aucun risque de litige, et des comptes régularisés enfin pour repartir de zéro. Le mérité revient tout d'abord à ce magnifique public, le grand mécène du club avec plus de 10 millions de dinars collectés en trois ans, sans oublier la billetterie élevée qui a permis aux actuels dirigeants de pouvoir gérer le quotidien.

Il y a aussi le concours de la FTF, de quelques mécènes et hommes d'affaires, dont d'actuels dirigeants, ainsi que les contrats élevés de sponsors. Le mérite de Youssef El Almi et ses collègues, c'est qu'ils ont pu, durant plus de deux ans, organiser et fédérer les efforts pour éponger les dettes. Ils n'ont par fui leurs obligations malgré l'énorme montant qui aurait pu servir à propulser le CA à un rang autre que l'actuel.

Tout, donc, œuvre pour Youssef El Almi qui, en disant qu'il dirige par intérim, et qu'entre-temps il a mis des conditions strictes pour les futures candidats, impose un certain vide que, lui seul, peut remplir.

Aux yeux de tous, son comité a réussi à sauver le club du calvaire des dettes, et se présente comme le seul capable de poursuivre la mission de la reconstruction. Parallèlement, la grogne du public a bloqué la candidature d'ex-dirigeants des temps de Younsi. C'était un impressionnant veto qui est légitime et si défendable.

El Almi et son comité vont poursuivre pour une période allant jusqu'à un mois. Va-t-il alors se présenter aux côtés de la majorité des actuels dirigeants ?

D'après les échos, on veut tenir de nouvelles élections dans deux semaines pour éviter le début du championnat. Si aucun candidat ne se présente, la balle sera renvoyée au «comité des sages» qui pourra charger ce comité de continuer sa mission durant la prochaine saison en attendant les élections. Tel est le scénario le plus plausible.

Le bilan...

Que diront Youssef El Almi et son comité aux adhérents aujourd'hui? Le bilan est controversé mais reste honnête par rapport au contexte si pénible depuis 3 ans. Le paiement des dettes (ou disons l'organisation de cette opération et la contribution financière), le revêtement du Parc A, la mise de l'ordre dans l'administration, voilà les grandes réalisations. Par contre et sportivement, c'est une gestion ratée avec d'innombrables échecs en foot, hand et basket.

Le CA ne gagne plus de titres, même quand le coup est jouable. Cette saison, l'équipe a raté le titre dans l'édition la plus faible du championnat, et aussi une place en Ligue des champions, alors qu'en hand, c'est une saison catastrophique avec une triste série de défaites contre l'EST en Afrique, en championnat et en Coupe. En basket, et même si la Ftbb de Ali Benzarti a été du côté de l'USM, le CA a tout perdu.

Et pour un grand club, les finales perdues et les titres ratés sur le fil ne font que chagriner le public et mettre du doute et du stress dans l'ambiance générale. Ce sera un statu quo en vue après l'assemblée d'aujourd'hui. Mais quand on voit l'état dans lequel le CA se trouvait il y a 3 ans, on peut dire que le club revient de très loin. C'est même un miracle qu'il s'en est sorti indemne!