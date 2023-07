Ile Maurice: Menaces contre un policier - Senna Budlorun, le beau-frère de Bobby Hurreeram, inculpé

Le beau-frère du ministre Bobby Hurreeram, Senna Budlorun, âgé de 41 ans et habitant Beau-Bassin, a été inculpé sous une accusation provisoire de «threatening verbally» au tribunal de Port-Louis, hier. Ceci fait suite à une plainte déposée contre lui par un policier qui travaillait à la National Land Transport Authority (NTLA) de Cassis, le 10 juillet. Le «gros bras» a fourni une caution de Rs 5 000 et a signé une reconnaissance de dette de Rs 50 000.

Lors de son interrogatoire, Senna Budlorun a nié avoir proféré des menaces à l'encontre du policier. Il a dit qu'il ne faisait qu'exprimer son désaccord face à certaines règles de la NTLA. Et d'ajouter que ce constable se serait montré agressif à son égard. L'habitant de Beau-Bassin a aussi nié avoir déchiré l'uniforme du policier.

Mais, les enquêteurs du poste de police de Line Barracks ont fait état d'images vidéos faites à la NLTA et de détails de la plainte du policier. Dans sa plainte, le constable de 29 ans avance qu'il était en poste au bureau de la NTLA, avec une arme de service, des munitions et une radio en sa possession. Une employée a sollicité son aide vers 15 h 45 suite à un incident à l'intérieur.

Un individu se disait en désaccord avec le fait que l'organisme n'exécute qu'une seule de ses trois transactions. Or, un superviseur a expliqué que, selon les règles, la NTLA ne peut faire qu'une seule transaction à 15 minutes de la fermeture. Selon le policier, le suspect s'est mêlé à cette conversation et l'aurait verbalement agressé :

%

«Mo apel Senna Budlorun, mo res bobasin. To enn gard twa, to enn servant lapolis. Pa rant dan kitchoz pa konsern twa. Akoz to g* iniform gard lor twa to fer mari. Tir to g* iniform la lor twa, mo bat twa. Mo dan politik, mo pu vey twa sorti travay. Kan to pa pu ena enn iniform lor twa, mo pou koup-koup twa ek kass to l*.»

Le policier avance que le beau-frère du ministre l'a même menacé de sanctions au travail. Il dit s'être senti humilié par le comportement du suspect car la scène s'est déroulée devant des membres du public et des employés de la NTLA. Et d'ajouter qu'à un moment donné, Senna Budlorun a sorti son cellulaire pour le filmer sans sa permission.

Craignant que le suspect ne donne une fausse version des événements en utilisant les images de lui, il a déposé une plainte pour outrage au poste de police de Line Barracks, et Senna Budlorun a été arrêté.