Congo-Kinshasa: Retrait de la MONUSCO - Bintou Keita sensibilise les notabilités d'Uvira

La représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keita, a entamé, vendredi 21 juillet à Uvira (Sud-Kivu), des échanges sur le processus de retrait de la MONUSCO de la RDC.

Elle en a parlé notamment avec le maire de la ville d'Uvira et l'administrateur du territoire portant le même nom, les activistes de la société civile et des femmes candidates aux élections.

« L'objectif de cette rencontre était, pour Bintou Keita, d'expliquer à ces interlocuteurs « le programme de la transition que la MONUSCO est en train de préparer conjointement avec le gouvernement congolais », a rapporté l'administrateur du territoire d'Uvira, Mabiswa Selemani.

Ce dernier dit avoir saisi cette occasion pour demander à la cheffe de la MONUSCO de plaider auprès des autorités congolaises pour le renforcement des capacités des éléments de la PNC et des FARDC afin de bien assurer la relève sur la sécurisation et la protection des civils dans son entité.

« Nous sommes en train de voir ce qui sera réalisé avant le retrait de la MONUSCO. Nous avons proposé à la Représentante spéciale du SG de l'ONU de nous aider beaucoup plus à la sécurité dans le territoire d'Uvira, dans les hauts et moyens plateaux du territoire. Nous lui avons dit de nous aider beaucoup plus au renforcement des capacités de nos éléments de la PNC et de nos FARDC », a souligné Mabiswa Selemani.

« Il lui a été également demandé de collaborer beaucoup plus avec les chefs des entités, notamment les administrateurs des territoires et le maire de la ville et les bourgmestres, pour qu'ensemble ils puissent trouver le résultat positif par rapport à l'insécurité qu'il y a dans l'Est de la RDC, en général, et dans le territoire d'Uvira, en particulier », a-t-il poursuivi.

Pour le moment, il y a un calme relatif dans la région d'Uvira, consécutif aux opérations des FARDC dans les moyens plateaux qui continuent à traquer les groupes armés.

Certains combattants de ces groupes ont été arrêtés et maitrisés.

Mais, pour Mabiswa Selemani, « la MONUSCO pourrait faire beaucoup plus en renforçant les services de sécurité, la logistique, la communication et consort ».

Auparavant, Bintou Keita s'est envolée avec sa délégation pour Mikenge, dans les hauts plateaux du secteur d'Itombwe, en territoire de Mwenga.

Après plus de deux décennies au service de la paix en RDC, la mission onusienne s'est engagée avec le Gouvernement congolais dans un processus de « retrait progressif et responsable ». Il s'agit de « faire de sorte que ces bénéfices déjà actés soient consolidés et que l'on puisse opérer ce départ en parallèle avec le renforcement progressif des capacités de l'Etat », avait expliqué le 3 juin dernier à Bunia (Ituri) le secrétaire général adjoint des Nations unies en charge de sécurité et paix, Jean-Pierre Lacroix.