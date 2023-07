Sénégal: Ligue 1 (25ème journée) - Bataille à 3 pour le maintien dans l'élite

Après le sacre avant l'heure de Génération Foot, le championnat va aborder demain dimanche 22 juillet, sa 25ème journée. Une journée à enjeux certains et à suspense pour les équipes en bas du tableau. Si les dés sont d'ores et déjà jetés pour le CNEPS, déjà relégué en Ligue 1, c'est une bataille à trois qui s'annonce entre le stade de Mbour (11e), l'As Douanes (12e) et la Linguère (13e) pour éviter le purgatoire. Elles auront toutes l'impérieuse obligation de victoire pour espérer, à une journée de la fin du marathon, se maintenir dans l'élite.

Le championnat de Ligue 1 abordera demain dimanche sa 25ème avant et dernière journée. Après avoir épinglé son titre de champion, Génération Foot va livrer sur sa pelouse de Déni Biram Ndao, le duel des «Académiciens» qui l'oppose à Dakar Sacré-Coeur (9e ;28 points). Cette affiche sera l'occasion pour les Grenats de fêter avec leur public, le troisième sacre de l'histoire du club. L'enjeu de cette journée se situera en bas du tableau.

Si la relégation de CNEPS Excellence est déjà actée, les jeux sont encore loin d'être faits pour les équipes qui surfent dans la zone rouge. Il s'agit du Stade de Mbour, l'AS Douanes, et la Linguère de Saint Louis, respectivement onzième, douzième et treizième au classement. Finaliste de la Coupe du Sénégal après son succès devant les Thiéssois d'Amitié FC, le stade de Mbour (11e, 25 points) reçoit, à Caroline Faye, les Rufisquois de Teungeuth FC (6e, 33 points).

Les Mbourois auront sans doute besoin de l'appui de ses supporters pour enchaîner. Les enjeux seront les mêmes pour l'As Douanes (12e ; 25 points) qui accueille l'AS Pikine (10e, 28 points) demain dimanche au stade municipal des Parcelles assainies. Les Gabelous devront impérativement sortir le grand jeu pour décrocher ce résultat positif. Donné comme favori devant les Thiéssois du CNEPS (14e ; 12 points), déjà envoyés en Ligue 1, la Linguère (13e ; 24 points) va devoir batailler ferme pour s'imposer au stade Maniang Soumaré.

Après un probant succès à domicile face à l'As Douanes, les Saint Louisiens n'ont plus droit l'erreur et une défaite compromettrait définitivement leur chance de se sauver de la relégation à une journée de la fin du marathon. Les autres rencontres mettront aux prises l'Us Gorée (8e ; 29 points) à Diambars FC (2e ; 42 points) et Guédiawaye FC (4e ; 36 points) au Jaraaf (5e, 36 points).

A noter qu'au lendemain de incidents survenus lors du match entre Crabes et «Vert Blanc», comptant pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal, le comité d'urgence de la FSF a pris un certain nombre des mesures. Parmi elles, la suspension de tous les matchs de la ligue professionnelle et de la coupe du Sénégal au stade Ibrahima Boye.

En conséquence, ce duel Guédiawaye FC- Jaraaf de la 25ème journée de la Ligue, prévue demain dimanche, a été délocalisé ce lundi 24 juillet au stade Lat Dior de Thiès.

Programme 25e JOURNEE

Dimanche 23 juillet (17h)

As Douanes-As Pikine

Guédiawaye- Jaraaf

Génération Foot- Dakar Sacré coeur

CNEPS- Linguère

Sonacos- Casa Sport

Us Gorée- Diambars FC

Stade de Mbour- Teungueth Fc

Lundi 23 juillet (17h)