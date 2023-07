Sénégal: Centre d'expertise médicale du personnel aéronautique(Cempa) - L'Hôpital Militaire de Ouakam accueille le projet

L'hôpital militaire de Ouakam a réceptionné du matériel jeudi dans le cadre du projet d'expertise médicale du personnel aéronautique (Cempa). Une rencontre qui s'est déroulée en présence des dirigeants de l'Aibd.

Le Sénégal va bientôt être doté d'un centre d'expertise médicale du personnel aéronautique (Cempa). En attendant de voir le jour, les activités de ce centre vont démarrer au sein de l'hôpital Miliaire de Ouakam. D'ailleurs, l'hôpital militaire a déjà reçu un important lot de matériels de la part de l'Aibd SA d'une valeur de 200 millions de nos francs comme l'a attesté son directeur Abdoulaye Dièye.

« Le coût du projet est estimé à 200 millions de nos francs et concerne uniquement l'acquisition du matériel. Aujourd'hui, c'est une partie qui a été livrée et le reste va suivre dans un mois. Pour les travaux du centre qui va être opérationnel dans un an, nous n'avons pas encore finalisé le montant » a-t-il fait savoir.

Pour le dit projet, il se veut un centre de diagnostic pour la délivrance des certificats d'aptitude et d'inaptitude. Pour Farba Diouf directeur de la sécurité des vol, « le centre va pouvoir délivrer les certificats médicaux aux personnels civils. Le centre doit pouvoir avoir une autorisation de l'Anafi et le personnel peut venir ici voir le médecin pour les analyses et autres contrôles qui devront aboutir à la délivrance ou non d'un certificat d'aptitude pour pouvoir lui permettre d'occuper son poste ».

Et de poursuivre : « les avantages sont multiples. Sur place, on peut faire toutes les analyses et obtenir les résultats surplace ». Pour les spécialistes médicales comme le médecin lieutenant-colonel Aissata Oumar Ba, médecin chef du Cemp, quatre pathologies seront prises en charge dont la détection des cardiopathies, ophtalmologie, Orl, la neuropsychiatrie et à côté la radiologie et l'analyse biologique.

Pour rappel, le développement du Centre d'expertise médicale du personnel aéronautique (CEMPA) pour personnel navigant, commercial et militaire découle de l'ambition d'assurer une indépendance du Sénégal dans ce domaine et de dynamiser l'activité économique y afférente sur la plateforme aéroportuaire. Selon les initiateurs, le Cempa est l'un des grands projets de l'AIBD SA dans le cadre de la stratégie hub aérien.

A moyen terme, il sera question d'en faire une plateforme de référence pour la prise en charge médicale du personnel aéronautique dans la sous-région. Le rééquipement du centre actuel est en cours pour améliorer le service en attendant la construction du nouveau centre dans l'enceinte de l'Hôpital militaire de Ouakam.