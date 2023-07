Sénégal: Saint-Louis/Cérémonie de distribution des prix au Prytanée Militaire - Me Sidiki Kaba séduit par les 100% de réussite au BAC et au BFEM

Le Ministre des Forces Armées Me Sidiki Kaba a présidé hier, vendredi 21 juillet, la traditionnelle cérémonie de distribution des prix aux meilleurs élèves du Prytanée Militaire de Saint-Louis en présence du Ministre Serigne Mbaye Thiam et du CEMGA. Il s'est réjoui des bons résultats obtenus par ces élèves qui se sont remarqués au Bac et au BFEM avec 100% de réussite. Le Ministre Kaba a félicité l'encadrement et les anciens enfants de troupe qui œuvrent sans cesse pour cette école.

Accompagné d'une forte délégation d'autorités civiles et militaires, le Ministre des Forces Armées Me Sidiki Kaba a présidé hier, vendredi, la cérémonie de distribution de prix aux élèves du Prytanée Militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis dont le rituel est aujourd'hui inscrit au calendrier des activités majeures des armées. « Cette cérémonie de distribution des prix au PMS de Saint-Louis a toujours été un événement emprunt de solennité car elle célèbre l'excellence.

C'est donc avec un immense plaisir que je prends part à cette importante activité pour rendre un hommage mérité à l'encadrement militaire, aux professeurs, aux personnels civils et aux enfants de troupe pour les performances enregistrées au cours de l'année scolaire 2022/2023 », s'est réjoui Me Sidiki Kaba, Ministre des Forces Armées. Selon lui, cette cérémonie de distribution des prix est l'occasion de constater les efforts croissants consentis par les armées pour conserver le label d'excellence de cette école centenaire.

%

« Elle revêt cette année un cachet particulier car elle intervient au milieu de la période de célébration du centenaire dont le thème est 100 Ans d'Excellence et d'Intégration Africaine », a-t-il rappelé tout en insistant sur le fait que le Prytanée Militaire de Saint-Louis illustre l'apport significatif de notre système éducatif dans la marche vers l'intégration africaine. « Il convient aussi de souligner que le rôle éminemment important joué par les établissements scolaires sénégalais en général dans le raffermissement des liens entre pays africains est la consécration d'une volonté politique qui n'a cessé de se consolider depuis les indépendances », a-t-il indiqué.

C'est ainsi que pour l'atteinte des objectifs du Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence (PAQUET) 2013/2025, le Président de la République n'a ménagé aucun effort pour améliorer l'offre éducative et la situation socioprofessionnelle des corps enseignants. « Dans la période 2012/2022, 3 universités, 340 écoles élémentaires, 200 collèges, 36 lycées, 203 daaras ont été créés sans compter des centres régionaux de formation des personnels de l'éducation, les blocs scientifiques et technologiques, les inspections d'académie et les inspections de l'éducation et de la formation », a rappelé Me Sidiki Kaba.

En effet, depuis sa création en 1923, le Prytanée Militaire de Saint-Louis a formé près de 6000 enfants dont le tiers est issu de 15 pays africains. « La participation à la célébration du centenaire de fortes délégations d'anciens enfants de troupe étrangers montre à suffisance la dimension africaine du Prytanée. Donc je vous exhorte à semer, lors de votre scolarité, les germes de renforcement de l'Unité Africaine.

Beaucoup de défis persistent pour la concrétisation d'une intégration continentale accomplie. Mais je suis persuadé que le capital humain est le pilier principal sur lequel il conviendra de s'appuyer pour surmonter les écueils qui se dressent sur notre passage », a-t-il ajouté tout en rappelant le rôle important que doivent jouer ces enfants de troupe. Ces derniers se sont d'ailleurs illustrés par leurs bons résultats obtenus aux examens du Baccalauréat et du BFEM avec des taux de réussite de 100% sans compter les nombreuses distinctions au Concours Général.

Le Ministre a également visité la nouvelle buanderie du PMS, la salle informatique avant de procéder à l'inauguration de la salle de Formation Rapide Accélérée en Conduite qui porte le nom du Ministre et ancien enfant de troupe Sérigne Mbaye Thiam.