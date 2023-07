Sénégal: Matam - Le «Ndandé Maayo» étrenne une école de football à Dioudé Gouriky

Laissées en rade dans l'implantation des écoles de football qui font florès dans la région, les localités du Dandé Maayo (villages riverains du fleuve Sénégal), sont en voie de changer cette situation. Par l'entremise d'un acteur du développement, une académie de football vient de voir le jour à Dioudé Gouriky, un village situé dans l'arrondissement de Orkadiéré dans le département de Kanel. Au total, 40 jeunes pensionnaires âgés de moins de 13 et 15 ans sont inscrits dans cette école.

Dénommée «Samba Diom Athlétic Club», l'école de football, qui regroupe pour le moment six villages du Ndandé Maayo de Bapalel à Ganguel Soulé, entend de l'avis des responsables, fournir aux jeunes pensionnaires, une formation dans la pratique du football de manière plus holistiques en s'appuyant sur un programme sportif et civique. Ce, à travers trois volets qui s'adossent au social, à la compétitivité et à la représentativité.

«Concernant le volet social, on sait qu'actuellement, les jeunes du Ndandé Maayo ont un problème d'éducation et de civisme, quand on a fait le diagnostic, nous avons décelé que cela était en partie lié à un manque d'encadrement», a déclaré Souley Ba l'initiateur du projet. Sur ce, poursuit-t-il, «nous voulons passer par le canal du football pour leur donner une éducation de base.

Il s'agira de les mettre en garde contre les fléaux que sont la drogue, l'alcool et la délinquance». Informant que, le volet sportif consistera à regrouper les jeunes en les donnant une formation optimale à l'image de ce que font les grandes écoles de foot.

%

De son avis, tout sera mis en place pour les doter des capacitations indiquées qui les ouvriront les portes des grands clubs aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger.

S'agissant de la compétitivité, SDAC, aspire à devenir un club phare du Fouta pour les compétitions nationales. Chemin faisant, l'école de football, qui ambitionne de formater des jeunes avec un potentiel de références, ne cache pas son objectif de voir un jour des jeunes pensionnaires dans des grands clubs aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger.

Au lieu d'aller chercher ailleurs l'expertise, les responsables de l'académie ont dit avoir pris l'option de recruter les ressources locales en leur donnant les formations requises. Ainsi, pour les besoins du lancement des activités, deux entraineurs de haut niveau sont venus de Dakar et un initiateur de football est aussi venu de France.

Saluant l'implantation de l'école dans l'arrondissement, le sous-préfet a fait part de sa satisfaction en rendant un hommage mérité aux initiateurs du projet. «Cette école de football, nous réconforte pleinement en ce sens qu'elle milite à l'encadrement et à l'éducation des jeunes.

Dans le cadre social, l'entreprise a pris l'engagement de leur offrir un cadre de vie adéquat dans lequel ils jouiront d'une bonne éducation articulée au civisme et aussi en même temps, pratiquer le sport pour devenir des footballeurs professionnels», a déclaré Mamadou Ba Cissé. Avant de rassurer les initiateurs de l'accompagnement de l'Etat et des efforts qui seront déployés avec les services techniques pour pouvoir bénéficier davantage de formations sur le volet sportif, technique mais aussi administratif.