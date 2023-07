Madagascar: Parkour / Championnat national - Cinquante athlètes pour quatre titres en jeu

Le parkour ou l'art du déplacement (ADD) attire de plus en plus les jeunes malgaches et le public d'Antananarivo, en général. Le Parvis de l'Hôtel de ville à Analakely était en surchauffe, hier, lors de la première journée du Championnat de Madagascar du Parkour. Une cinquantaine de traceurs participeront à la compétition, des athlètes, hommes et femmes, venus d'Antananarivo, Antsirabe, Morondava, Sambava, Mahajanga et Fianarantsoa.

Ces athlètes s'affrontent dans l'épreuve de Freestyle et de Speedrun durant le championnat. Ils ont tâté le terrain et ont effectué leur dernière séance d'entraînement, hier. La phase éliminatoire aura lieu ce jour, tandis que la phase finale se jouera demain. « Le Championnat national est un événement en parallèle avec le Festival Alefa Parkour, qui est à sa deuxième édition.

On a débuté le festival par une séance d'initiation d'une trentaine d'enfants défavorisés, d'un centre d'accueil Zara Aina et de l'ONG Grandir Dignement, une séance qui s'est tenue au jardin d'Anosy les 17 et 18 juillet. Ils ont du potentiel et nous attendons la suite de leur initiation », a expliqué Faliniaina Antonio, président de l'association Traceur Gasy.

Selon toujours ses explications, le niveau des traceurs malgaches a évolué par rapport à la dernière édition. Le nombre de participants a également augmenté. « Nous avons effectué quelques touches des circuits pour que les athlètes puissent développer leur performance. Le système de notation suivra exactement la norme internationale », a-t-il conclu.