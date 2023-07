Cameroun: André Onana fait des adieux émouvants aux fans de l'Inter depuis Man Utd

Après l'annonce officielle de son transfert à Manchester United, André Onana a envoyé un message émouvant aux supporters de l'Inter Milan.

Le gardien de but camerounais a quitté les Nerazzurri et a signé un contrat de cinq ans à Old Trafford. Après une seule saison à United, le joueur de 27 ans a gagné deux trophées avec l'Inter, la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie. Sur Instagram, André Onana a envoyé un message d'adieux aux fans de l'équipe de Serie A.

« Je n'aurais jamais imaginé qu'un adieu serait si difficile. Il y a un an, je suis devenu Nerazzurro, beaucoup de gens m'ont dit que ce club et cette ville avaient quelque chose de spécial. Maintenant je peux le confirmer. Dans mes premiers jours en tant que Nerazzurro, j'ai réalisé que c'est une famille, qu'être Interisti est une façon de comprendre la vie. »

« Je suis tombé amoureux de San Siro, de la Curva et de la ville. Maintenant, les circonstances sont réunies pour que je commence un nouveau voyage à Manchester. Je le fais avec beaucoup d'enthousiasme, mais sachant que tu vas me manquer. Reconnaissance éternelle à tous les interisti. Vous rendez ce club formidable. »

« Peut-être qu'un jour nos chemins se croiseront à nouveau, mais maintenant, il est temps de relever de nouveaux défis et de vous encourager de loin. Les joueurs vont et viennent, mais le club reste toujours, et l'Inter est au-dessus de tout et de tous. »