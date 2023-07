Cameroun: Renaissance santé - Un brin d'espoir pour tous

Renaissance Santé (un brin d'espoir pour tous ) est une une association créé par Mme la présidente fondatrice claire Carine NTOLO organise une grande soirée de gala en honneur au corps médical le 25 mai 2024 sis au SALON HOCHE 9 AVENUE HOCHE 75008 DE 20H À 5H.

ELLE a pour objectif de venir en aide aux malades dialysés atteints de l'insuffisance rénale et des malades en cure de chimiothérapie atteint du cancer dans le monde et plus précisément dans les pays en voie de développement. Le but d'organiser cette est récolter des fonds afin d'accompagner les malades dans le processus de leur prise en soin, organiser des campagnes de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein, du côlon, du col de l'utérus etc... Ainsi Que sur le dépistage de l'insuffisance rénale avec la participation des pays.

RENAISSANCE SANTE est Là ! Rejoignez nous!

Depuis quelques années nous volons au secours des personnes affaiblies par la maladie en France et au Cameroun. Lorsque la maladie frappe, elle renverse tout .

Elle raffle vos économies et vous met en situation précaire quand elle perdure. Et au bout d'un moment lorsque la maladie perdure vous êtes seules face aux factures de l'hôpital dans l'incapacité de poursuivre votre traitement. De telles situations qui donne parfois l'envie de se suicider, nous sommes nombreux, professionnels de la santé a rencontré au cours de nos carrières.

Vous aussi connaissez des familles, au Cameroun, en France dans le besoin d'aide pour faire face à la maladie. Notamment les cas d'insuffisance rénales dont le traitement est très couteux dans notre pays et bien d'autre maladie inguérissable avec laquelle le patient est appelé à vivre.

RENAISSANCE SANTE (RS)que nous mettons en place travaillera au quotidien pour apporter un Brin d'Espoir aux Familles Frappées par la maladie, qui voient la mort à leurs portes.

Pour lancer ses activités, RENAISSANCE SANTE (RS) prépare le Forum International du Personnels de la Santé (FIPES) et le Grand Gala de la Santé qui rassembleront les médecins, infirmiers, aides soignant et les acteurs de la santé publique venu d'Europe et d'Afrique.

Pour un brin d'espoir aux personnes affaiblis par la maladie, Rejoignez nous maintenant !