Afrique: Palais de Mahazoarivo - La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au menu

Le Premier ministre Christian Ntsay a rencontré dans la matinée d'hier, une délégation d'une organisation en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) et le financement du terrorisme (FT) dans la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe conduite par Mme Bopelokgalesoko, de passage à Madagascar.

L'occasion pour le locataire de Mahazoarivo de réaffirmer la détermination et l'engagement du gouvernement malgache dans la mise en place des structures et des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce qui a été d'ailleurs apprécié à sa juste valeur par la délégation en question.

Etat-partie

Le directeur général du SAMIFIN, Mamitiana Rajaonarison a rappelé que Madagascar fait partie des pays à qui l'on peut faire confiance dans la lutte contre cette double menace. Ce qui facilite, a-t-il fait remarquer, nos relations financières internationales. À preuve, Madagascar ne fait pas partie des pays soumis à une surveillance renforcée de la part du Groupe d'Action Financière (GAFI) qui est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

La ministre de la Justice, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa a assisté à la rencontre d'hier qui témoigne de l'adhésion à cette lutte contre le LBC et le FT, de Madagascar qui est Etat-partie aux principaux instruments juridiques et résolutions adoptés en la matière, sous les auspices des Nations Unies.