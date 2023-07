Afrique de l'Est: Plan Émergence Madagascar - Soutien du Parti Communiste Chinois

Au beau fixe. Madagascar et la Chine entretiennent de bonnes relations aussi bien sur le plan diplomatique qu'économique, mais aussi socioculturel. Comme en témoigne l'implication du gouvernement chinois dans la réalisation de plusieurs projets de développement dans le cadre du Plan Émergence Madagascar. Pas plus tard qu'hier, le ministre du Département de liaison internationale du Comité central du Parti Communiste Chinois (PCC), Liu Jianchao a salué les efforts considérables menés par le président Andry Rajoelina depuis le début de son mandat en 2019.

Il a évoqué notamment la construction d'infrastructures essentielles au profit de la population malgache, mais aussi la vision du chef de l'Etat dans le cadre du PEM. Ce haut responsable a d'ailleurs réitéré le soutien de la Chine dans le développement de Madagascar. Hier, une délégation du Parti Communiste Chinois a été reçue au Palais d'État d'Ambohitsorohitra par le président Andry Rajoelina.

Une rencontre qui revêt certainement une importance particulière dans la mesure où elle survient à deux mois de l'élection présidentielle de novembre prochain. Il convient d'ailleurs de souligner qu'il s'agit de la première série de visites internationales que le PCC effectue depuis la fin de la pandémie de la Covid-19, et Madagascar fait partie des premiers pays qu'ils ont tenu à visiter. Ceci constitue une preuve de la solidité des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Perle rare

Selon un communiqué de la Présidence de la République, cette rencontre a pour objectif premier de renforcer les relations et la coopération entre la Chine et Madagascar. C'était également une occasion pour les deux parties de faire l'état des lieux de la coopération sino-malgache, des projets en cours, des sujets avancés, et de ceux qui nécessitent un suivi particulier. Liu Jianchao n'a également pas manqué de souligner le potentiel immense dont dispose Madagascar.

Il considère d'ailleurs la Grande île comme « une perle rare au cœur de l'océan Indien. Une île riche de ses terres et de sa population ». Aussi, le ministre du Département de liaison internationale du Comité central du Parti Communiste Chinois a manifesté l'intérêt de son pays d'accompagner le développement de Madagascar, et se propose de contribuer à la réalisation de nombreux projets structurants à Madagascar touchant cinq secteurs clés, à savoir l'agriculture, les infrastructures routières, l'énergie, la bonne exploitation des ressources minières, et les infrastructures ferroviaires.

Afin de concrétiser cette collaboration, des séances de travail sont prévues avoir lieu prochainement entre les autorités malgaches et les dirigeants chinois afin d'élaborer un plan stratégique pour l'avancée de ces projets. Durant cette entrevue, l'importance du renforcement de la coopération Sud-Sud a également été évoquée. L'objectif étant que Madagascar puisse avoir sa place dans le concert des Nations, en tant que pont entre l'Asie et l'Afrique.

En cette période de crise mondiale, l'on constate que la Grande île a décidé d'opter pour une diplomatie économique tous azimuts. Quant au ministre chinois Liu Jianchao, il se dit confiant quant au fait que Madagascar réussisse à rattraper son retard de développement.