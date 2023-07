Afrique: Rosa Rakotozafy - « La délégation réunionnaise confiante »

A 33 jours du coup d'envoi des 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien, le directeur exécutif du COJI, Rosa Rakotozafy a dressé l'état d'avancement des préparatifs et de l'organisation générale.

La Réunion a envoyé des émissaires à Madagascar pour préparer l'arrivée de la délégation et constater l'avancée de la préparation malgache. Cette forte délégation composée de 15 membres dont les chefs de mission, de délégation, responsables des accréditations, de sécurité, médicale et des délégations hommes et dames a rencontré les membres du COJI et est revenue satisfaite et confiante de leur séjour en terre malgache à 33 jours de la cérémonie d'ouverture des 11es JIOI.

« Ils sont entièrement satisfaits de leur séance de travail à Madagascar », a déclaré Rosa Rakotozafy, directeur exécutif du COJI. Le CIJ suit aussi de près l'évolution de la préparation et de l'organisation. « Des émissaires mauriciens viendront au pays la semaine prochaine pour préparer aussi leur arrivée pour les Jeux », a continué Rosa Rakotozafy. Le traitement des engagements des différents pays participants avance au sein du COJI.

Travaux en cours

La question des infrastructures était au début la crainte de tout le monde. Est-ce que les travaux seront livrés à temps ou tout simplement ? Les Jeux des Îles vont-ils avoir lieu à Madagascar ? Depuis quelques semaines, les travaux dans les sites avancent à une vitesse V.

« Tous les travaux de rénovation des infrastructures sportives sont dans la bonne voie et rassurants. Au Stade Barea, les travaux sur la piste et le terrain d'échauffement suivent leur cours. A Alarobia, la piste et la pelouse sont en travaux et accueilleront les épreuves de lancer et combinées. Les piscines de l'ANS et de Vontovorona sont en travaux pour pouvoir accueillir les courses de natation.

Tout le monde est à pied d'oeuvre selon les recommandations du chef de l'Etat », poursuit le directeur exécutif du COJI. Les Jeux des Îles, ce sont les athlètes qui sont les premiers acteurs et qui sont à l'honneur. « Des athlètes se sont préparés en Chine dans quatre disciplines et ont été dotés en matériels et équipements d'entraînement et de compétition pour les Jeux des Iles. Les fédérations ont déjà débuté le regroupement et actuellement, les athlètes sont dans la dernière ligne droite de la préparation. Nous reconnaissons qu'il y a des petites imperfections, mais, nous allons y remédier ensemble pour que les athlètes puissent se préparer dans de bonnes conditions », conclut Rosa Rakotozafy.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports et président du COJI, Haja Resampa, a reçu le président de la fédération malgache d'haltérophilie, et non moins Secrétaire général du Comité Olympique Malgache, pour une séance de travail. Les deux parties sont sur la même longueur d'onde pour travailler de concert pour la réussite des Jeux des Îles et d'une meilleure préparation pour les athlètes.