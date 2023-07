Afrique de l'Est: Migration - 29 clandestins malgaches renvoyés de Mayotte vers Madagascar

Ce jeudi, 29 Malgaches, dont 12 hommes, 15 femmes et 2 enfants, ont été renvoyés de Mayotte vers Madagascar à bord d'un avion de la compagnie Ewa. Ces individus étaient entrés clandestinement sur l'île de Mayotte, située dans l'Océan Indien, et les autorités locales ont procédé à leur rapatriement. Parmi ces clandestins, certains avaient vécu sur l'île pendant une décennie sans papiers en règle. La police de Nosy-Be a accueilli ces ressortissants malgaches et les a pris en charge.

Une opération de rapatriement organisée. En amont, il faut rappeler que face à ces 29 clandestins malgaches, les autorités de Mayotte ont procédé à des contrôles et fouilles des papiers d'identité. Malheureusement, aucun document légal n'a été trouvé sur aucun d'eux, ce qui a conduit à leur arrestation et à leur prise en charge par les autorités. Soucieuses de respecter les droits de l'Homme, les autorités mahoraises ont organisé leur rapatriement vers Madagascar.

Pour certains de ces rapatriés, le retour à Madagascar signifie l'abandon d'une vie qu'ils avaient construite depuis une décennie sur l'île-soeur. Vivre dans l'ombre de la clandestinité, bien que risqué, avait pourtant été le choix de ces personnes, espérant trouver une vie meilleure à Mayotte. Leur retour forcé les confronte désormais à un avenir incertain dans leur pays d'origine.

Mayotte, département français d'outre-mer, est confrontée à un défi majeur lié à l'immigration clandestine en provenance de Madagascar. En raison de sa proximité géographique avec l'île voisine, de nombreuses personnes tentent de rejoindre Mayotte dans l'espoir d'une vie meilleure. Cependant, les autorités de l'île sont déterminées à faire respecter les lois sur l'immigration et à endiguer les flux migratoires illégaux.

L'immigration clandestine à Mayotte soulève de questions complexes sur les droits des individus et les politiques d'immigration. Tandis que Mayotte cherche à protéger ses frontières et à faire respecter les lois, Madagascar doit également s'impliquer pour améliorer les perspectives économiques et sociales de ses citoyens, afin de dissuader les départs illégaux. D'après les statistiques de la Préfecture de Mayotte, 503 Malgaches en situation irrégulière ont été reconduits par voie aérienne au cours de l'année 2022.