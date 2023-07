Afrique du Nord: Sahara marocain - La reconnaissance israélienne, une nouvelle victoire diplomatique pour le Royaume (Chioukhs de tribus sahraouies)

Dakhla — La reconnaissance par l'Etat d'Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara constitue une nouvelle victoire pour la diplomatie marocaine sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, ont affirmé les Chioukhs des tribus sahraouies de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Dans un communiqué, ces Chioukhs ont relevé que cette reconnaissance israélienne "conforte la légitimité et la justesse de notre cause nationale et consacre les acquis réalisés par le Royaume".

Cette décision claire s'inscrit en droite ligne avec le contenu du Discours Royal à l'occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple dans lequel le Souverain avait souligné que "le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international", ont-ils dit, soutenant qu'elle vient renforcer aussi les relations unissant les deux pays.

Ils ont en outre affirmé que cette reconnaissance ouvrira de nombreuses perspectives économiques et d'investissement à même de contribuer à la dynamique de développement que connaît cette région du Royaume.

Ces Chioukhs ont réitéré leur indéfectible attachement au Glorieux Trône alaouite et leur mobilisation constante pour la défense de la cause nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume, du détroit au Sahara.

Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé, lundi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l'État d'Israël, Benyamin Netanyahu par laquelle il a porté à la Très Haute Attention du Souverain la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

%

A cet égard, le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera "reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien". Il a souligné, en outre, que ladite décision sera "transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques".

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu'Israël examine positivement "l'ouverture d'un Consulat dans la ville de Dakhla", et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d'État.