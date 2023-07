Gabon: Session d'information sur les mécanismes d'accès aux financements organisée par le Ministère du Développement Industriel et des PMI

Libreville, 20 Juillet 2023 - S'est tenu une session d'information sur les mécanismes d'accès aux financements organisée par le Ministère du Développement Industriel et des PMI. Etaient présents à cette rencontre, les opérateurs économiques du secteur financier et ceux du secteur des Petites et Moyennes Industries.

En effet, l'évènement dont l'objectif était de mieux expliciter lesdits mécanismes par les partenaires techniques et financiers du Ministère du Développement Industriel et des PMI, trouve son fondement dans la politique de soutien à la croissance des Petites et Moyennes

Industries mise en évidence par Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA. Ceci en vue de booster l'économie gabonaise.

Aussi, le gouvernement de la République à travers le ministère et conformément à ses missions ne cesse de se déployer sous les instructions de Monsieur Alain Claude BILIE-BY-NZE, Premier Ministre, Chef du Gouvernent pour la mise en oeuvre des politiques de développement des Petites et Moyennes Industries.

Le Ministre d'Etat, Ministre du Développement Industriel et des PMI, Blaise LOUEMBE, a tenu à rassembler les acteurs du secteur dont il a la charge afin de vulgariser les outils et opportunités mis à la disposition du secteur privé.

Auront été abordés lors de cette rencontre les mécanismes suivants :

%

Le programme de financement de micro-crédit à taux très préférentiel initié par Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA Président de la République, Chef de l'Etat, vise à dynamiser l'activité économique via le secteur privé, présenté par Okoumé Capital avec son bras séculier la Société de Garantie du Gabon (SGG).

La BDEAC s'engage elle aussi, à accompagner les PME/PMI pour bâtir une économie plus compétitive, portée par un appareil de production renforcé, structuré autour de moteurs de croissance capables de mettre sur le marché des produits de qualité, incorporant plus de valeur ajoutée et capables de se mettre en évidence sur des segments de marchés plus rémunérateurs.

En outre, les opportunités de financement issues des partenariats entre le ministère et le secteur financier notamment BICIG, BGFI, EDG, FINAM, SODEC, COFINA et SFE ont été présentées aux PMI. Cette session d'information fut clôturée par des échanges fructueux.

Ministère du Développement Industriel et des PMI