Gabon: 13ème réunion du Comité d'Orientation Stratégique (COS) de l'accord de convention de dette (ACD)

Libreville le 21 juillet 2023 - Le ministre des Eaux, des Forêts de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres, Prof. Lee White, et Son Excellence l'Ambassadeur, Haut Représentant de la République française au Gabon, M. Alexis Lamek ont co-présidé la 13ème réunion du comité d'orientation stratégique (COS) de l'accord de convention de dette (ACD) à la salle de classe de l'arboretum Raponda Walker.

Les principaux points à l'ordre du jour portaient sur le suivi des recommandations et de la mise en oeuvre des projets de la 12ème réunion du COS. Il s'agit des projets Appui à la Filière BOIS (PAFFB), Eléphant Gabon (PEG), Contrôle de l'aménagement forestier (CAF), et Arc Emeraude (AE). Il était notamment question de faire le bilan du Fonds d'études et de préparation des projets (FEPP).

Les membres du COS se sont penchés sur les avancées notables effectuées dans l'exécution des (quatre) 4 projets financés par l'ACD dont deux (2) sont en cours de réalisation et deux (2) en cours de clôture. En effet, la finalisation et la livraison des projets CAF et AE est prévue au terme de l'année 2023.

Enfin, la 13ème réunion du COS a également permis la soumission de deux (2) nouveaux projets introduits sur la base des reliquats ACD. Le premier projet dénommé « éco- construction gabonaise » est destiné à favoriser l'utilisation de matériaux de construction à faible impact environnemental visant la neutralité carbone. Le deuxième projet d'appui à l'éducation à l'environnement dans le primaire gabonais (EEPG) vise à l'intégration de la notion de l'environnement au sein du système éducatif gabonais, notamment à travers la formation des enseignants.

« Depuis la dernière réunion du COS de l'an dernier, le projet CAF a connu une avancée significative. L'un de ses objectifs qui était la mise en place d'infrastructures s'est concrétisée par la construction de logements dans les départements de l'Ogooué Ivindo, la réhabilitation de la direction provinciale des Eaux de Forêts de Makokou, la réfection du cantonnement de Boué et du cantonnement d'Ovan » a déclaré le Secrétaire Permanent de l'ACD, M. Brice Nganda.

« Ce rendez-vous régulier permet de faire un point d'étape sur l'avancée des différents projets et d'identifier les obstacles inhérents à chacun d'eux et de les traiter. Aujourd'hui, un certain nombre de projets sont clos et de nouveaux projets tels que le projet d'éco-construction pour valoriser la matière première et le savoir-faire gabonais en termes de construction en bois et un projet sur l'éducation à l'environnement ont été identifiés.

Enfin, il a été décidé de réouvrir les travaux sur un projet lié aux conflits homme-éléphant dans le prolongement des assises » a conclu l'Ambassadeur de France au Gabon, S. E. M. Alexis Lamek.

Pour Rappel, l'accord pour la conversion des dettes (ACD) permet le développement de projets dans les secteurs de la forêt, de l'environnement, de la conservation de la biodiversité et de l'écotourisme contribuant ainsi à la matérialisation de la politique du Chef d'Etat.

Ministère des Eaux, des Forêts,

de la Mer, de l'Environnement,

chargé du Plan climat et du Plan d'affectation des terres