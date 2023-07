Congo-Brazzaville: Enrôlement biométrique - Le processus de distribution des cartes NIU enclenché

Le directeur du cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la sécurité sociale, Christian Aboké-Ndza, qui a réceptionné le 20 juillet dernier le premier lot de cartes NIU des agents civils de l'Etat, des enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation (Meppsa), enrôlés dans le département de Brazzaville, a rassuré les retardataires de la tenue de la session de rattrapage.

Organisée du 13 décembre 2022 au 3 mars 2023 à Brazzaville et l'Ile Mbamou, l'opération d'enrôlement biométrique des agents du Meppsa a permis de recenser 39 839 personnes dont 37 352 agents civils de l'Etat et 2 487 enseignants volontaires et communautaires. Le projet Numéro d'identification unique (NIU) a produit 24 021 cartes qui ont été remises à la supervision de l'opération par la coordination technique.

« Au niveau du département de Brazzaville, ils sont environ 39 000 qui ont été enrôlés, mais nous n'avons que 24 000 cartes. Cela veut dire qu'il y a encore plus de 15 000 en attente. A ceux-là, nous pourrons les rassurer que dans les tout prochains jours, ils rentreront en possession de leurs cartes NIU », a rassuré Christian Aboké-Ndza, rappelant aux autres personnes recensées de prendre leur mal en patience d'autant plus que toutes les dispositions sont prises pour accélérer le rythme de traitement de leurs dossiers de NIU.

Après réception, toutes les cartes seront mises à la disposition des départements ministériels concernés à partir du 24 juillet. En effet, sur les douze départements que compte le pays, dix ont été parcourus par les équipes d'enrôlement. A ce jour, seuls les agents civils de l'Etat ainsi que des enseignants volontaires et communautaires du Meppsa évoluant dans le département de la Likouala ne sont pas encore enrôlés.

« Pour le département de la Likouala, nous voulons également rassurer les agents civils de l'Etat et les enseignants volontaires et communautaires que tout est en train d'être mis en oeuvre pour que très rapidement les équipes se déploient dans ce département pour procéder à l'enrôlement biométrique. Tous les défis techniques sont en train d'être relevés, et nous nous sommes rassurés que dans les tout prochains jours les équipes seront sur place », a poursuivi le directeur de cabinet du ministre d'Etat.

Selon Christian Aboké-Ndza, l'étape de la Likouala permettra au ministère en charge de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale d'entrer dans une phase transitoire, notamment l'ouverture de la session de rattrapage pour les retardataires. « À Brazzaville et partout ailleurs où nous sommes passés, nous savons qu'il y a des retardataires qui ont certainement l'impression qu'ils ont été des oubliés et ont peur de se retrouver comme agent fictif.

Nous les rassurons que juste après l'enrôlement biométrique dans le département de la Likouala, la coordination technique procédera, par des canaux officiels, à l'information de tous ceux qui attendent la session de rattrapage pour qu'ils se présentent en fonction des sites qui seront identifiés pour se faire enrôler », a-t-il souligné, se félicitant du travail « difficile et harassant réalisé par les équipes sur le terrain ».