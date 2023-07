Congo-Brazzaville: Sécurité maritime et fluviale - Un Colloque Scientifique International prévu à Pointe-Noire

Environ 300 participants en provenance de l'Afrique de l'Ouest et du centre seront dans la ville océane, les 28 et 29 juillet, pour le Colloque scientifique international qui permettra de créer un cadre de concertation au sein duquel seront débattus les enjeux et les défis de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (Aemec) du Congo.

Le Colloque scientifique international sur la sécurité maritime et fluviale dénommé "Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou" a pour thème« L'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales au Congo ». Placé sous le haut patronage du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, il vise spécifiquement la promotion des règles internationales et nationales régissant l'Aemec. La rencontre est donc un lieu d'échange sur la gouvernance maritime et fluviale avec en ligne de mire le renforcement de la sûreté et sécurité des approches maritimes et fluviaux-lacustres, essentielles au développement d'une économie bleue durable.

« L'Emergence de l'économie bleue : relation sûreté maritime-fluviale et développement économique » ; « Mise en oeuvre de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales » ; « La Place du pouvoir judiciaire dans l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales » ; « Perspectives de l'Aemec » sont autant de sous-thèmes qui feront l'objet des exposés au cours de ce colloque. Comme événement scientifique international, ce colloque s'adressera aux enseignants, chercheurs, investisseurs, étudiants, praticiens du droit maritime, communautés maritimes et des eaux continentales, collectivités locales...

D'autres communications porteront sur « Les Aires marines protégées au Congo » ; « La Protection de l'environnement marin et des eaux continentales, état des lieux et perspectives pour le Congo » ; « La Sécurité et la sûreté fluviale à l'épreuve du code de la navigation intérieure Cemac/RDC ». « Rôle de la marine nationale dans la sécurisation des eaux maritimes et des eaux continentales » ; « La Lutte contre la criminalité et les actes illicites en mer » ; « Le Congo et la Convention Marpol : bilan et perspectives » ; « La Pollution par les hydrocarbures » et le « Financement de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales ».

En rappel, à l'ouverture du stage de formation régionale sur « Le traitement de l'information maritime et la conduite des opérations dans le cadre de l'Action de l'Etat en mer » via la plateforme Yaris, tenu du 6 au 15 juin à Pointe-Noire, le secrétaire permanent de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, appelait les acteurs de l'Aemec à être des porte-paroles du Secrétariat permanent pour que ce colloque soit une opportunité partagée entre acteurs de la sous-région.

Organisé dorénavant une fois l'an, le Colloque scientifique international est une initiative née de l'Association congolaise du droit maritime en partenariat avec le Secrétariat permanent. Ce colloque sera un moyen de rendre hommage à l'illustre disparu sur les différentes actions qu'il a eues à mener en faveur du secteur maritime.

Au cours du premier colloque, tenu en juillet 2022, marquant les 10 ans du Code révisé de la Marine marchande de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale et les 40 ans de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck avait rendu un premier hommage à Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, à travers son ouvrage intitulé : « Pour une marine marchande au service du développement, discours », publié aux éditions L'Harmattan-Congo en 2017.