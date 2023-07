Congo-Brazzaville: Conseil consultatif de la femme - Les cadres et agents initiés aux notions du Genre et des Droits Humains

Du 19 au 21 juillet, les acteurs majeurs du Conseil consultatif de la femme ont participé à Brazzaville à une session de formation sur l'applicabilité et l'exécution des notions liées au genre et aux droits humains.

La formation a réuni des dizaines des agents et cadres du Conseil consultatif de la femme. Elle a été initiée par le secrétariat exécutif du Conseil consultatif de la femme en partenariat avec le Fonds des nations unies pour la population (UNFPA). Basée sur les travaux pratiques ainsi que des travaux en groupe, cette formation a permis aux participants de mettre à jour leur connaissance sur les questions qui concernent l'exercice de leur fonction quotidienne.

« Durant ces trois jours de formation et de partage d'expérience, nous avons beaucoup appris, notamment l'harmonie entre l'homme et la femme qui est un facteur important pour le développement d'une société. Le respect des droits humains doit être appliqué partout », a signifié Zita Mitata, une participante.

Cette initiative est le fruit du plan de travail annuel, au titre de l'année 2023 qui lie les deux institutions. Ce plan prévoit la formation de vingt et huit cadres et agents du secrétariat permanent du Conseil consultatif de la femme et cent treize membres de l'assemblée générale du conseil consultatif de la femme sur le genre et les droits humains.

Il était aussi question d'élaborer une étude sur les causes de la persistance des blocages à la mise en oeuvre effective de l'égalité entre l'homme et la femme. Certaines propositions concernant le travail du Conseil consultatif de la femme qui ont été émises au cours de cette formation seront étudiées et mises en oeuvre dans les prochains mois.

« Durant cette formation, nous avons appris un peu plus sur le travail du l'UNFPA. L'atelier nous a permis de réfléchir sur divers concepts comme nos préjugés inconscients et autres. Cette formation se termine avec un projet de plan d'action qui nous permettra de poursuivre notre collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population. Je nous invite à intérioriser ce que nous avons reçu. Faisons en bon usage », a indiqué Antoinette Kebi, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la femme.

Au cours de cette formation, les échanges se sont focalisés sur les sujets et les enjeux liés à l'égalité de genre, les préjugés inconscients, l'approche transformatrice de genre, l'analyse genre, les principes fondamentaux des droits de l'homme, les violences basées sur le genre, le cadre légal national et international.

En rappel, le Conseil consultatif de la femme est une structure étatique instituée par la Constitution de la République du Congo adoptée le 25 octobre. Sa mission principale consiste à émettre des avis au président de la République sur les questions liées à la condition de la femme et faire des suggestions visant à promouvoir l'intégration de la femme au développement.