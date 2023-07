Afrique Centrale: Congo/Rwanda - L'axe Brazzaville-Kigali se consolide

Pour sa deuxième visite d'Etat au Rwanda, le président Denis Sassou N'Guesso et son homologue Paul Kagame ont, les 21, 22 et 23 juillet, réaffirmé leur volonté de raffermir les relations qui unissent leurs deux pays.

Reçu au Parlement rwandais vendredi, le chef de l'État congolais a au cours de son adresse rappelé la nécessité d'instituer à l'échelle continentale « une véritable synergie d'ensemble pour assurer à l'Afrique une part importante de plus en plus croissante de la production industrielle mondiale ».

Il a salué les progrès accomplis par le Rwanda dans divers domaines, citant en exemple la présence de plus de 60% de femmes à l'Assemblée nationale de ce pays, mais aussi le fait que Kigali a su se relever de la tragédie du génocide de 1994.

Denis Sassou N'Guesso a par ailleurs loué la vision des dirigeants africains de faire du panafricanisme un indispensable levier du développement basé sur « le maintien et la restauration de la paix, la promotion du dialogue et la consolidation du vivre ensemble ». (Lire l'allocution)

Communication de son Excellence Monsieur Denis Sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'Etat, devant le Parlement rwandais à l'occasion de sa visite d'Etat, les 21 et 22 juillet 2023 au Rwanda

Monsieur le président de l'Assemblée nationale

Mesdames et messieurs les parlementaires,

Mesdames et messieurs les membres du gouvernement ;

Honorables parlementaires

C'est avec respect et honneur que je prends la parole devant votre auguste institution, dépositaire des plus belles pages de l'histoire commune partagée des filles et fils de la République du Rwanda.

En cela, votre parlement prend toute sa place au coeur de l'armature institutionnelle de votre pays.

Représentants du peuple vous êtes l'expression affirmée de la souveraineté rwandaise.

Vous êtes le peuple, la force authentique du rayonnement de votre Nation dans le monde.

La proximité et l'estime de mes compatriotes pour le peuple rwandais constituent une véritable richesse, inscrite au fronton de la fraternité, de l'amitié, de la confiance et de la solidarité.

Permettez-moi de vous témoigner le sentiment de fierté du peuple congolais et de vous adresser mes remerciements les plus chaleureux pour l'honneur que vous me faites à travers la présente communication devant votre parlement.

Votre institution, Monsieur le président, jouit d'une notoriété exemplaire, justifiée par le dynamisme d'une diplomatie parlementaire menée sous votre leadership.

Le Parlement rwandais est régulièrement cité et magnifié par la présence majoritaire des femmes qui représentent plus de 60% de parlementaires au sein de votre hémicycle.

D'aucuns parlent d'une leçon provenant d'Afrique et donnée au monde.

Notre continent, qui s'est engagé en faveur de la promotion et de l'intégration de la femme au développement, s'emploie à concrétiser cette problématique de genre.

En tout état de cause, la parité Homme-Femme trouve assurément ici au Parlement rwandais l'onction de son auréole.

Honorables parlementaires

Je suis à ma deuxième visite d'Etat au Rwanda. Je retrouve aujourd'hui une réelle constance dans la qualité de l'accueil qui m'a été réservé, un accueil fraternel au diapason des liens qui unissent nos deux pays.

Sur cette terre pétrie de souvenirs, je salue le Rwanda, un pays qui, après la tragédie du génocide, s'est courageusement relevé pour refaire son unité, retrouver la concorde et la cohésion, ramener la paix et la sécurité et se placer, avec détermination, sur la voie du développement.

A maintes reprises, à l'occasion de nos échanges avec mon frère, le président Kagame, j'ai pu constaté que votre parcours exaltant vers le progrès et la modernité se poursuit avec optimisme.

Mais, à l'instar de la plupart des États africains, l'effort à consentir reste encore colossal.

Aucun État ne peut, tout seul, faire face aux coûts onéreux des projets destinés à doter nos pays d'équipements et des voies de communication modernes, tels infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et énergétiques.

Les enjeux et les défis en présence appellent à une reconfiguration effective de notre manière de penser l'essor de nos économies.

Il nous faut par exemple, instituer une véritable synergie d'ensemble pour assurer à l'Afrique une part importante et de plus en plus croissante de la production industrielle mondiale.

Il nous faut lever l'option salvatrice de parvenir, dans les délais raisonnables, à un niveau d'autonomie collective suffisante, en vue du développement industriel du continent.

Convenons que lorsqu'elle s'est unie, l'Afrique a pu se libérer de la colonisation, conquérir son indépendance, vaincre l'apartheid et engager les chantiers du développement.

A ce titre, l'Acte constitutif de l'Union africaine, créée en 2002 à Durban, stipule : je cite : « inspiré par les pères fondateurs de l'OUA et par des générations de panafricanistes, ces dirigeants se donnent, entre autres objectifs :

-l'unité et la solidarité des pays d'Afrique ;

-La défense de l'intégrité et la défense de ses pays ;

-l'accélération de l'intégration politique et socio-économique du continent ;

-La recherche scientifique et technologique ;

-la promotion internationale des positions africaines communes ;

-l'harmonisation et l'intégration des politiques économiques régionales » fin de citation.

Honorables parlementaires

Pour des opportunités plus probantes de développement, une volonté politique affirmée s'avère nécessaire.

Les défis auxquels se trouve confronter l'Afrique ne peuvent être abordés que de manière globalisante.

La mise en place d'outils pertinents d'intégration et de partenariat économique régional global, à l'image de la Zone de libre-échange continentale africaine, participe de cette option fondamentale pour une Afrique unie, libre et prospère.

Cette vision, qui s'est confirmée au fil du temps, consacre encore aujourd'hui la justesse de la pensée des pères fondateurs du panafricanisme. Elle magnifie les découvertes de la science qui, étudiant l'évolution de l'espèce humaine, a formellement établi que les australopithèques premiers hommes d'un genre éteint ont bel et bien vécu en Afrique où ils firent leur apparition.

L'Afrique est donc bel et bien le berceau de l'humanité.

Plus que jamais le panafricanisme, qui garde toute son actualité, est un mouvement et une idéologie politiques qui promeut l'indépendance totale du continent africain et encourage la solidarité entre les pays africains.

Le panafricanisme est une vision sociale, économique, culturelle et politique d'émancipation et d'intégration de nos peuples.

Aujourd'hui, le panafricanisme trouve incontestablement ses leviers de base au travers des regroupements des États africains au sein des communautés régionales de développement.

En parallèle, il nous faut aussi revisiter le brassage des peuples d'Afrique, au-delà des contingences spécifiques de leur histoire et de leur culture respectives.

Le vicomte de Mirabeau déclarait pendant la Révolution à l'Assemblée nationale française,

Je le cite:

« L'insouciance, la paresse et l'aversion au travail sont naturelles aux habitants de l'Afrique. Si l'humanité m'ordonne d'améliorer le sort des nègres, la raison me commande de conformer leur esclavage » Fin de citation.

Face à ceux qui continuent de le penser, nous devons, sans détour, leur rappeler que la force de travail des esclaves africains a permis de poser les bases du développement de l'Occident.

Nous ne devons nourrir aucun complexe même lorsqu'il s'agit de la maîtrise des nouvelles technologies.

Comme nous le savons tous, l'avenir du continent africain passe aussi par la transformation sur place de ses ressources naturelles.

L'histoire ancienne, l'histoire contemporaine et l'actualité ambiante le témoignent à suffisance.

En cela, nos richesses, véritables atouts de notre développement ne doivent être exploitées à vil prix ou sans contreparties conséquentes.

Dans cet ordre, l'Afrique, qui abrite l'un des trois poumons verts de l'humanité et ne contribue que très peu aux émissions de gaz à effet de serre avec moins de 6% des émissions mondiales, consent d'importants sacrifices en renonçant à l'exploitation de certaines ressources afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes forestiers. A ce titre, l'on doit reconnaître au continent africain sa dimension de véritable havre d'air pur au service de l'humanité et appeler la communauté internationale au respect des engagements pris, en termes d'équité et de compensations financières y attenantes.

Dans cette optique et pour densifier nos efforts en matière de préservation de l'environnement et de gestion des écosystèmes forestiers, j'ai initié l'organisation du sommet des trois bassins forestiers tropicaux l'Amazonie - Bornéo Mékong - Congo qui se tiendra du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville.

Honorables parlementaires ;

C'est en terre africaine qu'ont été construites les monumentales pyramides, fruits d'une certaine ingéniosité déjà évidente à l'époque des pharaons d'Egypte. Notre continent sera de plus en plus sollicité alors que s'accélère la mondialisation et pointe à l'horizon l'exigence d'un nouvel ordre économique international.

Pour ces échéances futures, l'Afrique dispose d'importantes réserves minières mondiales.

En termes d'atouts essentiels pour son développement, l'Afrique regorge :

- de richesses minérales, pétrolières et gazières ;

- des forêts tropicales séquestrant d'importantes quantités de carbone et faisant du continent l'un des poumons écologiques majeurs de la planète ;

- d'une faune et d'une flore riche et diversifiées ;

- de vastes étendues arables, de grands cours d'eau, d'un niveau appréciable d'ensoleillement ;

- des richesses culturelle, paléontologique et archéologique.

Notre continent demeure le plus grand réservoir des matières premières de la planète.

En outre, le fleuve Congo, le Nil, le Zambèze ou la volta ont permis à l'Afrique d'être dotée d'un considérable potentiel hydroélectrique, estimé à 300 gigawatts, peu égalé par le reste du monde et très largement sous-exploité.

Pour sa part, le Bassin du Congo, à travers le site de Inga avec un potentiel de 40.000 mégawatts et celui de Tombo-Manianga à raison de 20.000 mégawatts, jouit aussi d'un niveau d'ensoleillement élevé et suffisant durant toute l'année, susceptible de permettre la production d'une énergie solaire de qualité, à moindre coût et respectueuse de l'environnement.

La mise en valeur de cet immense potentiel hydroélectrique permettrait à notre continent de devenir l'un des principaux, sinon le plus puissant exportateur de l'électricité dans le monde.

Développer l'Afrique reste donc à notre portée. Mais, il nous faut oeuvrer, chaque jour, à la consolidation de la paix. Il faut que cessent les violences et que règne la sécurité en Afrique.

Il n'y a ni salut, ni développement sans la paix.

C'est pourquoi, il nous faut toujours prôner le bon voisinage et la cohabitation pacifique, pour une intégration effective et irréversible des peuples d'Afrique. Cette option, qui défie les frontières, rapproche les peuples et favorise la solidarité et complémentarité.

A ce sujet, honorables parlementaires, souvenons-nous de cette belle image qui a fait le tour du monde, principalement celui de toute l'Afrique, lorsque, à l'occasion du 27e sommet de l'Union africaine ici même à Kigali en juillet 2016, mon frère Kagame a exhibé, pour la première fois devant les organes de presse, le passeport panafricain, comme pour montrer à tous la voie du salut, la voie à suivre.

Ce moment rare de notre histoire commune a conforté davantage notre foi en une grande intégration continentale, tout en suscitant, au sein de nos populations, l'espoir, en tant que citoyens africains de circuler, de travailler et de vivre sans restriction ou entrave de toute nature dans tous les pays africains, en fait sur leur propre continent.

La victoire la plus décisive donc, pour l'Afrique, est celle du maintien et de la restauration de la paix, de la promotion du dialogue et de la consolidation d'un vivre-ensemble mieux structuré, gages d'espérance, d'optimisme et de succès sur le chemin du développement.

Honorables parlementaires ;

Depuis l'Antiquité, un questionnement a toujours hanté la plume de nombreux auteurs, même les plus célèbres, à savoir « quelle nouveauté nous vient d'Afrique ? »

La réponse était toujours trouvée par des raccourcis.

Pour Aristote, la Libye apportait sans cesse quelque chose d'étrange, dès lors qu'elle abritait toutes sortes d'animaux féroces aux formes étranges.

Pour PLINE L'ANCIEN, en Afrique des bêtes sauvages s'accouplaient entre elles, y compris entre races différentes en donnant ainsi naissance à des monstres.

Pour l'écrivain français Rabelais, l'Afrique était mère de nouveautés étranges et monstrueuses.

De nos jours, ce questionnement sur la nouveauté venant d'Afrique est devenu un proverbe qui rappelle que les maux et les difficultés peuvent toujours faire irruption sans crier gare dans notre existence.

C'est autant dire aussi qu'il y a encore actuellement dans le monde de nombreuses personnes qui croient que les nouveautés venant d'Afrique sont toujours assimilées aux monstres.

Fort heureusement, l'hécatombe annoncée durant la pandémie de Covid-19 ne s'est pas produite en Afrique, la pertinence et l'efficacité des mécanismes de solidarité agissante ayant apporté un cinglant démenti aux annonces d'apocalypse faites par les prophètes de malheur.

Ainsi, quand le continent aura totalement assumé son destin, la nouveauté venant d'Afrique, ce seront ses deux milliards d'habitants, majoritairement jeunes et convenablement nourris et soignés.

Ce seront ses ressources humaines hautement qualifiées et compétentes ainsi que ses infrastructures modernes.

Donc, ce qui viendra d'Afrique, ce sera la grande fierté individuelle et collective d'être un continent en paix, débarrassé de tragédies récurrentes et résolument tourné vers la modernité, vers le développement.

Vive la coopération entre le Congo et le Rwanda !

Vive l'Afrique dans la paix et la sécurité !

Je vous remercie.