Cote d'Ivoire: Téné Birahima Ouattara aux militaires à Zambakro - ' Les défis sécuritaires sont nombreux '

Tiémoko Koné Meyliet, vice-Président de la République, a présidé le 20 juillet, à l'Académie des forces armées (Afa) de Zambakro (20 km de Yamoussoukro sur l'axe menant à Sinfra), une double cérémonie marquant la fin de l'année académique 2022-2023 dans cette école.

Il s'agit de la cérémonie de baptême de la 54e promotion d'Élèves officiers d'active (Eoa) et de la remise d'épaulettes à la 17e promotion de médecins élèves officiers et aux élèves officiers d'active de la promotion Triomphe, première promotion de l'Afa ouverte en 2020.

Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a salué l'engagement du vice-Président Koné Meyliet qui représentait le président Alassane Ouattara, Chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, à soutenir l'élite militaire de Côte d'Ivoire. Il l'a rassuré que l'Afa a parfaitement réussi sa mutation. Notamment en ce qui concerne la conservation des valeurs et des vertus qui caractérisent ses élèves. «Aujourd'hui, les défis sécuritaires sont nombreux, complexes et perfides.

Nos frontières, quelles soient terrestres, maritimes ou aériennes, sont l'objet de violations constantes de la part de groupes non étatiques et de bandes armées qui n'hésitent pas à créer la désolation au sein de nos populations et de nos partenaires», a relevé le ministre de la Défense aux jeunes militaires.

Pour faire face avec efficacité à ces défis majeurs, Téné Birahima Ouattara a engagé les sous-lieutenants de la promotion Triomphe à triompher de leurs adversaires, pour leurs pays respectifs et leurs populations. «Mais ayez le triomphe modeste, pure et sans tache», a-t-il conseillé. Aux élèves officiers de la 54e promotion nouvellement baptisée «Fierté», il a demandé de faire preuve de témérité et de courage en toute circonstance.

Quant aux lieutenants de la 17e promotion, le ministre de la Défense les a exhortés à contribuer, en tant que médecins, au bien-être des forces armées à travers des soins de qualité.

Après avoir félicité le chef d'état-major général (Cemag) des armées, le général Doumbia Lassina, pour la qualité de la formation dispensée à l'Afa, Téné Birahima a rendu hommage aux généraux Touré Sékou, ex-Cema, ancien commandant école de Zambakro et parrain de la promotion Triomphe, ainsi que Nicolas Kouakou, ex-commandant supérieur de la gendarmerie, tous présents à cette cérémonie. C'est aussi cette occasion que le ministre de la Défense a saisie pour dire la gratitude des forces armées de Côte d'Ivoire au Président Alassane Ouattara pour tous les investissements réalisés pour une armée ivoirienne toujours plus performante.

«L'Afa est certes une source de fierté, mais elle reste une réalité perfectible que nous sommes résolument engagés à conduire à maturité pour le succès des armées de la Côte d'Ivoire», a, pour sa part, rassuré le colonel Jean-Christophe Mouho, commandant école de l'Afa, le lieutenant colonel, avant d'inviter les jeunes militaires à mériter la confiance placée en eux par la République .

N'dri Célestin