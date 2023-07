Congo-Kinshasa: Le BCECO ne s'oppose pas à une mission de contrôle de l'IGF

La direction générale du Bureau centrale de coordination (BCECO) a indiqué, dans un communiqué publié ce jeudi 20 juillet qu'elle ne s'opposait pas à une mission de contrôle de l'Inspection générale des finances (IGF). Elle réagissait ainsi aux informations diffusées par certains médias et partagées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles le BCECO s'opposerait à une mission de contrôle financier de l'IGF.

« La direction du BCECO voudrait rappeler aux uns et aux autres que les affaires de l'Etat ne se traitent pas dans la rue et les invite à cet effet de revenir au bon sens qui veut qu'en cas de désaccord sur la procédure entre deux institutions, il est recommandé aux responsables desdites institutions de se retrouver autour d'une table afin de trouver un compromis », rappelle le communiqué.

En cas de non compromis, ajoute le même document, ces responsables devront se tourner vers la hiérarchie pour un arbitrage et non vers le public, à moins d'avoir un agenda caché.

Le BCECO est l'une des structures qui exécute le Programme de développement local des 145 territoires qui est destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et d'améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales, à travers des investissements publics massifs. C'est un programme qui vise une convergence rapide des revenus et des conditions de vie des populations rurales vers celles des populations urbaines.

Le BCECO exécute le PDL-145T dans 9 provinces à travers 48 territoires.