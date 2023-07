Ghana: Arsenal / Mikel Arteta - « Thomas Partey est dans mes plans »

Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est enfin exprimé sur l'avenir de Thomas Partey, indiquant qu'il ferait partie de ses plans pour la saison à venir.

L'avenir du milieu de terrain chez les Gunners a été remis en question à la suite d'une baisse rapide de ses performances à la fin de la saison dernière.

En fin de saison, le milieu de terrain des Black Stars a vu son temps de jeu diminuer, car Jorginho, arrivé en janvier, a pris sa place favorite, ce qui a suscité des doutes quant à son avenir. Le récent recrutement de Declan Rice ne vient pas arranger les choses pour Partey.

Cependant, Arteta affirme que l'ancien milieu de terrain de l'Atlético de Madrid fait partie des plans et pourrait même jouer aux côtés de Declan Rice.

« Sans aucun doute, Thomas est un joueur très important pour nous. Thomas est un joueur très important pour nous et pour moi. Je veux qu'il fasse partie de l'équipe. C'est certain », a déclaré le coach d'Arsenal à la presse. « Chaque fois que je lui ai parlé et que j'ai eu une conversation avec lui, il est prêt à rester avec nous. Pour moi, il n'y a rien du tout », a-t-il ajouté.

D'après Mikel Arteta, Rice et Partey peuvent jouer ensemble.

« C'était dans mes plans. Si vous voulez améliorer l'équipe et avoir plus de qualité, vous avez besoin de joueurs qui peuvent améliorer l'équipe et de joueurs au même pote qui peuvent se battre pour les mêmes places. C'est ainsi », a insisté le technicien espagnol.

Annoncé sur le départ ces derniers temps, Thomas Partey est sous contrat jusqu'en 2025 avec Arsenal.