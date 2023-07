Sénégal: Direction de la Comptabilité et du Trésor - Les agents de recouvrement exhortés à la formation et au renforcement de capacité

L'amicale des agents de recouvrement et autres corps du trésor (AARACT) a officiellement procédé au lancement de ses activités. La cérémonie présidée par son directeur général, a eu lieu à Dakar, ce samedi 22 juillet 2023. A cette occasion, Cheikh Tidiane Diop, a exhorté ses agents à la formation. Par ailleurs, pour maintenir un climat social apaisé dans l'administration, il a invité au personnel de toutes les amicales du trésor à l'unité et à la solidarité.

La formation, c'est le maître-mot sur lequel a beaucoup insisté le directeur général de la comptabilité et du trésor, Cheikh Tidiane Diop, lors de son discours à la cérémonie de lancement des activités de l'amicale des agents de recouvrement et autres corps du trésor, ce samedi 22 juillet 2023, à Dakar.

Et de relever : « Tout à fait, je les ai exhortés à la formation parce qu'à ce prix que les agents du trésor d'une manière particulière et d'une manière générale des agents de l'administration et de tous les autres secteurs seront à même de remplir convenablement les tâches qui leur sont confiées. Et c'est un moyen également d'ascension professionnelle. Parce que pour avoir une certaine mobilité de carrière, il faut être compétent, il faut se former par conséquent. »

A cette formation, le directeur du trésor a indiqué avoir initié une politique sociale axée autour du capital humain. « Et j'ai initié depuis mon arrivé à la tête de cette grande administration une politique sociale dont l'un des axes majeurs, est axé autour du capital humain, renforcement de capacité, formation avec un fonds dédié au renforcement de capacité », a-t-il souligné.

Ainsi, les agents de recouvrement constituant la première ligne du trésor, du fait que c'est eux qui sont au premier niveau et qui délivrent en réalité le service public du trésor, M. Diop trouve que « C'est important qu'ils soient bien formés. C'est important qu'ils soient compétents. Mais c'est également important qu'ils fondent l'exercice de leur mission sur des valeurs que j'ai rappelé tantôt à travers le code d'éthique et de déontologie des agents du trésor. »

Par ailleurs, pour préserver un bon climat social au sein de l'administration, il invite à toutes les amicales du personnel du trésor à l'union et à la solidarité. « Tout à fait, parce que sans union, sans solidarité, le climat social peut être mouvementé. Alors, comme je l'ai dit, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et pour réussir nos missions, on a besoin d'un climat social apaisé », a-t-il assuré.

Avant de soutenir que : « Compte tenu de l'effectif des membres de cette amicale et compte tenu de son positionnement, j'ai exhorté cette amicale et au-delà toutes les amicales de personnel du trésor à la solidarité et de l'unité pour la pacification de notre espace social gage de réussite des missions qui sont confiées à nous par les plus hautes autorités. »