Sénégal: La commune de Podor célébre ses meilleurs élèves

Podor — Les meilleurs élèves des six écoles élémentaires de la commune de Podor ont été récompensés pour leurs "brillants résultats", à l'occasion du "Concours général communal" initié par le maire Mamadou Racine Sy, a constaté l'APS.

La cérémonie présidée par l'adjoint au préfet de Podor Fodé Kaba Ndao s'est déroulée en présence des adjoints au maire, Assane Yaba Mbodj et Aminata Astel Sall, de l'Inspecteur de l'Education et de la Formation (IEF), Mamour Cissé, des parents, amis et de la communauté éducative.

Trente-deux prix, dont trois par niveau, ont été décernés aux 29 meilleurs élèves. A cela s'ajoutent trois prix spéciaux attribués à trois établissements. Il s'agit respectivement de l'école Adjudant Amadou Sy avec douze (12) prix, école Baba Dickel Wone avec neuf (9) distinctions et l'école Hamat Ba primée huit (8) fois.

En instituant le Concours général communal, le maire veut créer une "saine émulation chez les enfants, pour que Podor reste et demeure cette ville d'excellence", selon le président de la commission de l'Education du conseil municipal, Moussa Yoro Ndiongue.

"La nature des prix prouve l'engagement de la municipalité pour le relèvement du niveau et les performances des élèves", a fait remarquer M. Ndiongue.

Outre le kit, comprenant des fournitures scolaires, chaque élève a reçu une enveloppe financière et a droit à un week-end à Saly (Mbour) et à Dakar dans le cadre d'un voyage de loisirs et de découvertes, a indiqué Moussa Yoro Ndiongue.

"Depuis quelques années les écoles élémentaires de Podor n'envoient plus d'élèves dans les établissements d'excellence dont la Maison d'éducation Mariama Bâ, le Prytanée militaire Charles Tchororé, entre autres", a dit M. Ndiongue.

Selon lui, le maire et le conseil municipal entendent remédier à cette situation car "Podor a une longue tradition d'envoyer par le passé une forte cohorte de pensionnaires dans les dites écoles ».

Cet engagement a été "fortement salué" par l'IEF de Podor, Mamour Cissé, qui a, »au nom de la communauté éducative », remercié le maire et le conseil municipal "pour cet accompagnement" dans la recherche de l'excellence pour la quelle "tous les acteurs de l'école travaillent sans relâche quotidiennement".

La cérémonie de récompense des lauréats du "Concours général communal" a été l'occasion pour l'adjoint au préfet de féliciter l'IEF et tous les acteurs de l'école pour les bons résultats obtenus dans les différents examens. Le département de Podor s'est classé deuxième au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans l'Académie de Saint Louis.