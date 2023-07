Afrique du Nord: Israël reconnait la souveraineté du Maroc sur son Sahara - Le Guatemala salue une « décision historique »

Guatemala City — Le Guatemala a salué « la décision historique » annoncée par l'État d'Israël en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, réitérant son soutien aux efforts déployés pour une solution « juste et durable » du différend au Sahara.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères indique que le gouvernement guatémaltèque « salue la décision historique annoncée par le gouvernement de l'État d'Israël, sur la pleine reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, exprimée par le Premier ministre de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahu, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc ».

Le communiqué ajoute que « le gouvernement de la République du Guatemala soutient les efforts en vue d'une solution négociée, juste et durable, porteuse d'effets potentiellement positifs pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, dans le cadre du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc ».

La même source rappelle que le Guatemala « a exprimé à plusieurs reprises sa position sur l'initiative pour l'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, présentée par le Royaume du Maroc le 11 avril 2007 aux Nations Unies, comme l'unique solution. En conséquence, en décembre 2022, le consulat général de la République du Guatemala a été établi dans la ville de Dakhla, au Royaume du Maroc ».

Le communiqué souligne enfin que « l'État d'Israël et le Royaume du Maroc sont des nations avec lesquelles la République du Guatemala entretient d'excellentes relations diplomatiques et d'amitié, mais surtout de coopération, et se félicite donc de cette étape historique dans le processus d'optimisation des relations entre les deux pays ».