Guinée: CNT - Les Conseillers Nationaux adoptent la loi portant création d'un statut particulier des Institutions d'Enseignement Supérieur

Les membres du Conseil national de la transition (CNT) ont adopté à l'unanimité le Projet de loi portant création d'un statut particulier des Institutions d'Enseignement Supérieur, de Recherche Scientifique, de Documentation et d'Information (TES et IRS/CDI). C'était au cours d'une plénière à l'hémicycle du palais du peuple ce vendredi 21 juillet 2023.

Dans son exposé Sékou Doré, rapporteur de la Commission Santé, Éducation, Affaires sociales et Culturelles du CNT, a dit que l'adoption de ce présent projet de loi permettra aux institutions d'enseignement supérieur d'harmoniser des approches et procédures avec celles des cadres globaux de la sous-région, du continent africain et à l'international; faciliter la réalisation de l'ensemble de leurs activités ; mettre en place tous les organes nécessaires à leur fonctionnement et mobiliser les ressources nécessaires.

« Le présent projet de loi comprenait six (6) articles au moment de sa première transmission au Conseil National de la Transition par le Gouvernement. Après étude et discussions avec les cadres du département, les deux commissions d'avis et en inter-commission, ce projet est passé de six (6) articles à trente-sept (37) articles répartis en six (6) titres subdivisés en six (6) chapitres, soit un enrichissement de 31 articles. Ce projet de loi s'inscrit en droite ligne avec les objectifs des instruments nationaux et internationaux d'orientation et de planification« , a-t-il indiqué.

Avant de terminer, l'honorable conseiller a fait savoir que la Guinée compte 18 institutions d'enseignement supérieur et 32 institutions de recherche scientifique, des centres de documentation et d'informations.