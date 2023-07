Guinée: Labé/L'érosion de la grotte de Souley - Un danger pour riverains et usagers

Une vieille grotte située à Thiagné dans le quartier Tata 2 et dénommée Souley fait parler d'elle depuis un long moment.

D'abord par la récurrente survenance d'accidents à son niveau et par le fait de l'érosion progressive et sensible des parois de la grotte qui est à un doigt de couper la route qui serait installée semble-t-il sur le vide de la grotte.

Hier, la fente séparant la grotte de la route s'est encore élargie de quoi monter l'inquiétude des riverains.

Adama Dian Diallo voit le phénomène sous un angle superstitieux : "Cette grotte se détache chaque vendredi et à chaque détachement survient des accidents graves qui surviennent au même niveau, en vrai les camions doivent être interdits de passage ici.

Le camion qui a écrasé le motard la semaine dernière, c'est à cet endroit et on nous apprend que la grotte qui s'etend vers la piste d'atterrissage s'étend vers Dionfo..."

Boubacar Diallo septuagénaire croit savoir que la grotte de Souley peut faire 10 km, pour lui il ne reste même pas une coudée entre le vide de la grotte et le bitume.

Mamadou Samba Diallo est natif de Thiagné et il y tient un commerce et avec ses camarades il jouait à cet endroit enfant: "C'est une vieille grotte, beaucoup l'ont découverte comme çà mais nous, on y jouait.

Les problèmes liés à cette grotte sont énormes et la grotte ne cesse de s'agrandir car le bitume s'effondre progressivement, nos parents nous parlaient de dédales dans cette grotte et on allait jusqu'à la limite de notre courage avant et d'aucuns pensent qu'elle communique avec la grotte située au garage de Me Daye, une chose est sûre, cette grotte est immense."

Mamadou Dian Baldé conclut que les eaux d'érosion ont fini de faire s'affaisser les parois de la grotte et les accidents y sont d'une récurrence têtue.

À l'heure qu'il fait les riverains de la grotte de Souley sont inquiets et effrayés et si rien n'est fait cette partie de la transnationale Labé_Dakar risque de rompre au grand malheur de ses usagers.