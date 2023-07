Congo-Kinshasa: Coopération militaire - L'UE à la rescousse de la 31e brigade des FARDC

L'Union européenne (UE) vient de consentir à disponibiliser 20 millions d'euros au profit de la 31e brigade de réaction rapide des Forces armées de la République démocratique (Fardc) au titre de la Facilité européenne pour la paix.

La nouvelle a été rendue publique, le 21 juillet, par un communiqué du Conseil européen. Il s'agit précisément d'une mesure d'assistance adopté par cet organe de l'UE visant à renforcer les capacités et la résilience des Fardc dans une région marquée par la présence de plus d'une centaine de groupes armés. Ce soutien financier qui sera mis en oeuvre par le ministère belge de la Défense offre diverses opportunités aux Fardc.

En effet, l'UE fournira à la 31e brigade des Fardc des équipements individuels de base non létaux, tels que des kits de commando, des trousses de premiers secours et des vêtements, ainsi que des équipements collectifs, tels que des kits anti-EEI, des véhicules et des radios. L'assistance de l'UE concernera également la réhabilitation du siège de la brigade dont les éléments sont en cours de formation par des instructeurs belges.

Toutefois, des mesures de suivi ont été prises pour garantir une utilisation efficiente desdits équipements par la brigade ainsi que le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Créée en mars 2021, la Facilité européenne pour la paix permet à l'UE de financer des actions visant à renforcer les capacités d'États tiers et d'organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.