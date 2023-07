Congo-Brazzaville: 2500 plants d'acacia pour protéger la corniche

En mission à Brazzaville, l'ancienne ministre française de la Transition écologique, Ségolène Royal, a participé, le 22 juillet, à Brazzaville, à l'opération de planting d'arbres destinée à préserver la Corniche. Cette opération lui a permis d'interpeller l'opinion publique sur les effets néfastes de la déforestation et du dérèglement climatique.

Au total, 2500 plants d'Acacia ont été enfouis au sol sur un terrain d'environ un hectare, le long de la Corniche, dans l'arrondissement 2 Bacongo. Les organisateurs du planting avec à leur tête la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, ont pris le soin d'y ajouter du gel pour conserver l'humidité dans le sol pendant cette période de saison sèche suivant l'écartement de 2m sur 2 m. L'espèce d'Acacia est une plante à croissance rapide et stabilisante du sol.

En plantant ces arbres, la ministre de l'Économie forestière et son invitée veulent donner l'exemple de la lutte contre le changement climatique, permettant d'atténuer l'aggravation des phénomènes d'érosion et d'intégrer l'arbre dans les stratégies de lutte contre les érosions. La meilleure façon de lutter contre le réchauffement climatique, a insisté Ségolène Royal, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et c'est aussi le planting d'arbres sur les sites dégradés.

« Comme vous le savez, j'ai présidé la conférence de Paris sur le climat avec l'Accord de Paris sur le climat auquel d'ailleurs votre président Sassou N'Guesso a activement participé en tant que partie prenante. C'était très important que l'Afrique s'engage parce que l'Afrique est victime du dérèglement climatique à cause de l'utilisation des énergies fossiles par les pays du Nord et n'est pas responsable du dérèglement climatique », a estimé Ségolène Royal qui est également la promotrice de la fondation Désirs d'avenir pour la planète.

%

Le site choisi pour ce planting fait partie des zones ciblées pour les activités du Projet végétalisation des zones sensibles aux érosions lancé en 2019 par le ministère de l'Économie forestière et l'initiative « Brazza verte ». L'arrondissement de Bacongo qui abrite une bonne partie de la Corniche est le principal bénéficiaire du projet. L'administratrice-maire de Bacongo, Simone Loubienga, a salué une action écologiste au profit du rayonnement de sa localité.

La prise en compte des forêts dans la régulation du climat demeure la plus importante décision, a martelé Rosalie Matondo. « Aujourd'hui, nous sommes honorés d'être ici à Bacongo. Avec les efforts du ministère et de ses techniciens, nous sommes donc heureux de contribuer au reboisement, à la végétalisation de ce site pour protéger la corniche contre les érosions hydriques qui peuvent être très dangereuses pour notre belle corniche », a-t- elle dit.