Afrique Centrale: Environnement - Premier Forum Economique sur la Nouvelle Economie du climat à Kinshasa

Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert, le 19 juillet, au Palais de la nation à Kinshasa le forum économique sur la Nouvelle économie du climat (NEC).

La première édition du forum économique sur la NEC se tient sur thème central « Accompagner le secteur privé congolais à tirer pleinement profit du marché carbone dans un climat d'affaires de haute intégrité ».

Ces travaux de 3 jours (du 19 au 21 juillet) ont connu la participation de quelques membres du gouvernement, de plusieurs opérateurs économiques des secteurs privés congolais et étranger du marché de carbone. Le forum est organisé par le cabinet du chef de l'État, à travers le bureau de la conseillère principale chargée de matières environnementales, Stéphanie Mbombo.

Après avoir remercié les pays et la communauté des opérateurs économiques nationaux et internationaux ayant accepté de rehausser de leur présence ces travaux, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a, dans son mot d'ouverture, rendu hommage au président Félix Tshisekedi, défenseur de l'environnement, du Développement durable qui, dans plusieurs de ses discours, n'a pas manqué de souligner la nécessité d'ouvrir de nouvelles perspectives afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de la République démocratique du Congo.

Une fois que le constat de la crise climatique fait, a affirmé Sama Lukonde, il faut reconnaître que sa résolution s'avère un défi intrinsèquement économique. Il s'agit, à l'en croire, d'inventer une nouvelle économie, moins carbonée, plus résiliente et surtout capable de faire la juste part entre la défense des intérêts présents et la sauvegarde des besoins des générations futures.

En rapport à la vision du président de la République en cette matière, le forum trouve sa pertinence, a noté le Premier ministre. Il vise à faire passer le pays du slogan "RDC pays solutions", doté d'innombrables ressources naturelles jouant passivement un rôle de stabilisation mondiale, vers l'identification concrète des opportunités qu'offrent les secteurs de l'environnement et du climat pour l'entrepreneuriat et les opérateurs économiques, avec comme effet d'entraînement l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations.

« La solution que la RDC apporte à la menace climatique mondiale doit d'abord être localement bénéfique avant qu'elle ne soit envisagée à l'échelle planétaire. Notre action en faveur du climat se doit ainsi de répondre aux défis internes et externes sur le développement économique durable, car la solidarité entre les nations doit tenir compte du principe de responsabilité envers nos populations respectives et des exigences du développement communautaire », a soutenu Sama Lukonde.

Bien avant le chef du gouvernement, plusieurs autres personnalités ont pris la parole. La conseillère Stéphanie Mbombo a, dans son intervention, mis un accent sur le bien-fondé du forum, soulignant la nécessité d'accompagner le secteur privé congolais pour tirer réellement profit du marché carbone.