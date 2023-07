Afrique: La remise du Prix de l'Excellence de la CAF à SM le Roi, une reconnaissance de l'importance de la place du Maroc en Afrique

Casablanca — La remise à SM le Roi Mohammed VI du Prix de l'Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l'année 2022 (CAF President's Outstanding Achievement Award-2022), à Kigali, constitue une reconnaissance de l'importance de la place qu'occupe le Maroc en Afrique et des efforts du Royaume dans différents domaines, notamment sportif.

Le Souverain a, en effet, fait du sport un secteur essentiel dans les politiques et stratégies gouvernementales.

Cette importance est illustrée par les différentes mesures engagées en matière de développement humain, à laquelle SM le Roi a dédié toute une stratégie en 2005, à savoir l'INDH, avec comme objectif, entre autres, la réhabilitation du rôle du sport comme école de la vie.

De même, le Message Royal adressé aux participants aux Assises nationales du sport, tenues les 24 et 25 octobre 2008 à Skhirat, a marqué un tournant dans ce domaine, en mettant en place les grandes lignes de la politique publique à adopter et a contribué à mettre en avant plusieurs projet de réforme et de restructuration, aux niveaux du cadre législatif, des équipements et du financement.

Sur le plan footballistique, les clubs marocains et sélections nationales de différentes catégories ont signé plusieurs performances internationales, notamment l'équipe du Maroc A qui a atteint les demi-finales du Mondial 2022 au Qatar.

Ainsi, la sélection des joueurs locaux a remporté la Coupe d'Afrique en 2018 et 2020, alors que l'équipe de futsal a atteint les quarts de finale du Mondial et remporté la CAN en 2016 et 2020, puis le championnat arabe en 2021, 2022 et 2023, ainsi que la Coupe intercontinentale en 2022. De son côté, l'équipe des U17 a atteint la finale de la CAN-2023 et s'est qualifiée pour le Mondial, tandis que l'équipe U23 a remporté la CAN-2023 et s'est qualifiée pour les JO-2024.

Sur le même registre, la sélection féminine s'est qualifiée pour le Mondial-2023, une première sur le plan arabe, après avoir terminé deuxième de la Coupe d'Afrique 2022 jouée au Maroc.

Au niveau des clubs, les clubs du Wydad et du Raja de Casablanca et de la Renaissance de Berkane ont dominé les compétitions africaines lors des dernières éditions. De même, l'AS FAR a remporté la Ligue des champions dames en 2022.

Derrière ces performances, se trouve notamment une vision axée sur le développement des infrastructures et de la formation. C'est dans ce sens que s'inscrit la mise en place de l'Académie Mohammed VI de football et du Complexe Mohammed VI de football, ainsi que la construction et la rénovation des stades pour être à la hauteur des compétitions continentales et internationale organisées au Maroc.

En outre, dans le cadre de l'ouverture du Maroc sur son environnement africain, la Fédération royale marocaine de football a conclu quelque 40 conventions de partenariat et de coopération avec des fédérations nationales du continent, visant l'échange d'expériences et d'expertises en matières de formation, d'arbitrage, d'organisation de matches internationaux et de stages de préparation.

Cette dynamique a valu au Royaume une reconnaissance internationale de ses efforts visant le développement du football, surtout au niveau des infrastructures et de la gestion des compétitions.

Les efforts du Maroc pour développer le football prendront un nouvel élan avec la candidature conjointe du Royaume, avec l'Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, annoncée le 14 mars par SM le Roi Mohammed VI, dans un message à l'occasion de la remise du Prix de l'Excellence de la CAF pour l'année 2022 au Souverain.