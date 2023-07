Ile Maurice: Administrations régionales - Le MSM reprend le contrôle du Conseil de District de Savanne après six mois

C'est la deuxième élection en six mois au Conseil de district de Savanne. Et pour cause, l'ancien Chairman, Raveen Jugurnauth, membre du Mouvement militant mauricien (MMM), a été défié par onze conseillers avec une motion de blâme. Hier, le conseil de Savanne a présenté une motion pour remplacer ce poste vacant. C'est Narainsamy Seeneevassen qui rempile pour un nouveau mandat. Ce dernier a été élu président du conseil de Savanne à l'issue des élections villageoises de 2020.

C'est par bulletin secret que cette élection a pu se faire, où lors du dépouillement, au siège du Conseil à Souillac, le candidat de la majorité a remporté 11 voix contre 4. C'est de facto que ce conseiller devient le chairman du conseil de district de Savanne.

C'est sans surprise que le District Councillor du village de La Flora, Narainsamy Seeneevassen, a été élu nouveau chairman. «Après six mois d'absence, je reviens. Je remercie les conseillers et le Premier ministre pour le soutien. Nous allons continuer le travail avec les drains et autres projets qu'on doit inaugurer dans les villages», a souligné le nouveau président de district.

La séance a été présidée par Karamchund Durbarry, vice-président du Conseil de Savanne, qui a été élu suivant une motion pour son élection après la démission de Rajiv Luchmun. Le vice-président, qui est District Councillor du village de l'Escalier, a été élu mardi 18 juillet avec 11 voix.

Au sujet de l'élection du Chairman du Conseil de Savanne, la présence des députés-ministres et du Parliamentary Private Secretary (PPS) n'est pas passée inaperçue. Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a, lui, commenté cette élection. «Les numéros 13 et 14 sont les fiefs du MSM. Il est important d'avoir des conseillers qui soutiennent notre action et celle du Premier ministre. Nous leur souhaitons bon courage pour le travail avec les chantiers et les projets à venir», a fait ressortir le député et ministre Kailesh Jagutpal.

«Je suis le seul à tenir tête à l'appareil de l'état»

Renganaden Padayachy, ministre des Finances, salue la victoire de Narainsamy Seeneevassen. Prakash Ramchurrun, PPS du numéro 14 et Ismael Rawoo PPS du numéro 13, ont félicité le Chairman et son adjoint élus dans la même semaine.

Cette nouvelle élection a été possible après qu'une motion of no confidence a été déposée contre Raveen Jugurnauth. Surtout que la Local Government Act autorise une telle motion de blâme six mois après l'élection d'un nouveau Chairman. À savoir que cette motion a été soutenue par 11 conseillers. Une fois le poste vacant, l'élection a été possible après sept jours.

Raveen Jugurnauth a été démis de ses fonctions, car il est un membre du MMM, et candidat battu lors des législatives de 2019. Ce membre du bureau politique du MMM a servi comme Chairman sous le gouvernement de sir Anerood Jugnauth et Navin Ramgoolam respectivement. Le Chairman sortant a connu des déboires depuis son élection dont l'usage d'une voiture de location en guise de voiture de fonction.

L'express, il y a quelques semaines, parlait du traitement cavalier envers ce membre du MMM. Raveen Jugurnauth accepte le verdict. «J'ai et je vais toujours travailler dans l'intérêt de Savanne. En 2020, beaucoup de conseils de villages ont élu des conseillers du MMM. Cela a changé en cours de route. Que voulez-vous ? Je suis le seul à tenir tête à l'appareil de l'État. Je suis un soldat tombé sur le champ de bataille.»