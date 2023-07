Ile Maurice: Hippisme / AGA du MTC - Le club bicentenaire en piste en 2024 sous conditions

Les membres du Mauritius Turf Club (MTC) se sont réunis hier en vue de décider, entre autres, de l'avenir du club. Si Gavin Glover a été réélu au poste de président sans surprise, la nouvelle à retenir demeure la décision du club de revenir au-devant de la scène l'an prochain. Cela, à une seule condition : un seul organisateur de course.

La réunion aura duré au moins 2 heures hier. Au sortir de la rencontre des membres du club, c'est un Gavin tout serein, mais aussi attristé par le décès de l'ex-entraîneur Alain Perdrau, qui est venu annoncer à la presse que les membres du MTC ont décidé de le maintenir aux commandes du club.

Le MTC va-t-il de nouveau organiser les courses l'an prochain ? C'est du moins le souhait du management du club et de ses membres. «Nous allons préparer un bon dossier à l'intention de la GRA», a expliqué Glover. «Mais le projet ne peut être viable avec deux organisateurs de courses», prévient-il. On n'aura pas de détails sur le projet. S'il s'agit d'une ébauche de projet avec le MTC comme seul maître à bord ou un projet conjoint avec People's Turf PLC (PTP). Si tant est qu'un accord, diront les sceptiques, puisse être trouvé entre le MTC et PTP.

Gavin Glover a déclaré que c'était au gouvernement de voir «ce qui a été fait jusqu'ici depuis la fermeture de MTCSL» et «quel projet sera mieux pour l'industrie». Pour un membre présent hier, le MTC a fait ses preuves «pendant 200 ans».

Aucune date n'a été donnée quant à une rencontre avec la GRA mais le MTC est confiant de pouvoir entamer des discussions sérieuses avec l'entité régulatrice des jeux malgré le bilan financier difficile du club. La dette du club, à hauteur de Rs 200 millions, avec de surcroît le «write off» des arriérés de sa subsidiaire, la MTCSL, est un pari osé mais un «pari réalisable».

La vente de Floréal serait en bonne voie. Si la meilleure offre à ce jour se monte à Rs 140 millions, Gavin Glover a indiqué qu'une nouvelle offre devrait être mise sur la table très prochainement. A noter que le terrain a été divisé en trois portions pour obtenir le meilleur «deal» possible. Les terrains et bâtiment du MTC à Floréal sont estimés à Rs 168 millions alors que ceux de Port-Louis tournent autour de Rs 564 millions.

La priorité du MTC, selon Gavin Glover, reste bien entendu la pension des ex-employés de la MTCSL. Il a refusé de commenter la décision du Redundancy Board de ne pas licencier les employés et de maintenir à flot la compagnie MTCSL. «La cour suprême décidera de ce qui est juste ou pas !», se contentera de dire le président du MTC.

Le plus important, du moins pour l'heure, souligne Gavin Glover, est de maintenir à flot le MTC. La cotisation des membres a été abordée. Des Rs 5 millions pas encore payées en début d'année, Rs 3,5 ont été récoltées. «On est confiant de récupérer le reste !» Gavin Glover dira aussi que les donations au club ont tourné autour du million cette année. «Du jamais vu !»

Benoît Halbwachs: «J'y ai mis tout mon coeur»

Une page s'est tournée, hier, à l'issue de l'assemblée générale annuelle avec le départ de Benoît Halbwachs de l'équipe dirigeante du MTC, lui qui occupait jusqu'à tout récemment les fonctions de secrétaire du Club. «Je garde de très bons souvenirs de mon passage ici. J'ai pu côtoyer beaucoup d'entraîneurs, de membres et même des étrangers qui étaient de passage au pays et qui ont visité le Champ de Mars.

J'ai une pensée speciale pour les employés qui sont toujours là, mais aussi ceux qui sont partis, mais qui nous ont aidés à façonner le MTC et lui donner une reconnaissance internationale. Les employés ont beaucoup contribué au succès du MTC. C'est un travail d'équipe et j'y ai mis tout mon coeur. Nous avons travaillé pour donner satisfaction au public et lui inspirer confiance.»