Congo-Kinshasa: Beni - Des cas de rougeoles sont passés de 300 à 30 en trois mois à Oicha

Des cas de rougeoles sont passés, il y a trois mois, de trois cents à trente dans la zone de santé d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni (Nord-Kivu).

L'infirmier en charge de la surveillance épidémiologique dans cette zone de santé, Archipe Kule Kyusa a livré ces chiffres, ce vendredi 21 juillet, dans la ville de Beni.

La baisse des cas de rougeoles auprès des enfants est estimée à 10 % dans cette partie du Nord-Kivu.

Archipe Kule Kyusa attribue cette baisse aux deux dernières campagnes de vaccination organisées en février et mai derniers.

« Les deux phases de la campagne de masse nous ont beaucoup aidé à contrôler l'épidémie de rougeole dans la zone. Au mois de février, nous avions vacciné dans quinze aires de santé.

Ceci avait permis la diminution de nombres de nouveaux cas. Vers fin mai, nous avons vacciné dans presque toutes les aires de santé. Et actuellement, ceux qui viennent avec les signes de rougeole, sont ceux-là qui ont plus de cinq ans et demi jusqu'à trentaine d'années. Ils ne sont pas nombreux », a-t-il affirmé.

Il pense que d'ici à quelques semaines, cette épidémie qui a causé la mort de plusieurs enfants sera complétement éradiquée à Oicha :

« Il y a seulement trois aires de santé qui continuent à notifier des cas de rougeole. Par exemple à Mangboko, par mois ils enregistrent deux cas suspects. A Tenanmbo on peut avoir un ou deux cas le mois. Sauf la semaine passée, c'est Eringeti qui avait notifié six cas. Pour dire que, la semaine vingt-huit, on est arrivé à onze nouveaux cas et tous étaient de plus de six ans. Nous sommes fiers. D'ici là, on aura plus des cas notifiés dans nos aires de santé ».